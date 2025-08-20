Capturan en República Dominicana a alias 'Ameba', uno de los más buscados por la operación Jericó

Ciudad de Panamá, Panamá/Como resultado del intercambio de información entre la Policía Nacional de Panamá y sus enlaces internacionales, fue retenido en República Dominicana y posteriormente deportado a Panamá Eduardo Martínez, alias “Ameba”, requerido por dos notificaciones rojas de Interpol. Su aprehensión se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, informaron las autoridades.

La Policía Nacional detalló que Martínez, de 33 años, figuraba entre los más buscados dentro de la Operación Jericó, llevada a cabo el 15 de agosto de 2024, por su presunta vinculación a una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Desde el 17 de agosto de 2024, las autoridades habían solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Además de su conexión con la Operación Jericó, “Ameba” también era requerido por la Fiscalía de Homicidio, debido a un hecho ocurrido el 10 de junio de 2024 en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco, en el que perdió la vida una persona.

Tras su captura, la Policía Nacional informó que mantiene comunicación con el Ministerio Público para el debido trámite judicial.

La Operación Jericó

La investigación de la Operación Jericó inició el 30 de junio de 2023, cuando se identificó a un grupo criminal presuntamente vinculado al narcotráfico y al blanqueo de capitales.

Hasta la fecha, el proceso ha dejado 38 personas y dos sociedades anónimas imputadas por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas; contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; y por corrupción de servidores públicos.

Entre los implicados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024 frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Sistema Penal Acusatorio.

Al día siguiente, un juez legalizó su aprehensión, ordenó su detención provisional y le imputó cargos por blanqueo de capitales, presuntamente cometido a través de la empresa Servicios Múltiples Rama.

Actualmente, Rico Pineda permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer, luego de que el Tribunal rechazara un recurso de apelación que buscaba cambiar su medida cautelar. Está imputado por delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico.

La investigación ha acumulado hasta ahora 24 eventos delictivos, la incautación de más de 1,500 paquetes de cocaína y la confiscación de $397,000 en efectivo.

En meses anteriores, la jueza de Garantías Irene Cedeño ordenó la imputación de cargos contra Maybel Araúz, pareja de Abraham Rico Pineda, por el presunto delito de blanqueo de capitales. Como medida cautelar, se le impuso la obligación de notificarse dos veces por semana y el impedimento de salida del país.