Pilotos panameños se preparan para el mercado internacional con apoyo de Unpac

Panamá/La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) reafirmó su compromiso con el desarrollo profesional de los pilotos panameños al organizar el taller “Interview Tips”, una jornada formativa diseñada para potenciar las habilidades de sus agremiados en procesos de selección y entrevistas para aerolíneas.

El evento, que se realizó sin costo para los participantes, contó con la participación de la psicóloga reclutadora Ana Patricia De Sousa, así como con la colaboración de representantes de reconocidas aerolíneas, entre ellas Copa Airlines, principal línea aérea de pasajeros del país, y DHL Express, líder global en transporte de carga.

El capitán Bolívar Domínguez, vicepresidente de Operaciones de Vuelo de Copa Airlines, destacó la relevancia de la iniciativa, l señalar que es "es una oportunidad que permite al piloto panameño avanzar, brindándole herramientas y orientación clave para continuar su desarrollo profesional”.

Por su parte, la secretaria general de UNPAC, Ilma Velásquez, subrayó que esta capacitación responde a una necesidad del mercado laboral: “Esta jornada representa una oportunidad clave para fortalecer tanto la preparación técnica como emocional de los pilotos, ante los exigentes procesos de selección que plantea el mercado internacional”.

Con este tipo de actividades, la Unpac consolida su rol como aliado estratégico en la carrera profesional de los aviadores panameños, promoviendo una aviación nacional más competitiva y generando vínculos con empresas líderes del sector aéreo.