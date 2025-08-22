Brote de rabia paralítica bovina preocupa a las autoridades agropecuarias de Coclé

Ante esta situación, el MIDA en Coclé recomendó a los productores notificar de inmediato a la agencia más cercana en caso de que el ganado presente síntomas nerviosos.

Coclé/Las autoridades agropecuarias en la provincia de Coclé confirmaron la presencia de un brote de rabia paralítica bovina, con mayor incidencia en el norte del distrito de Penonomé, donde se reportaron 10 muertes de reses. También se detectó un caso en el distrito de Aguadulce y otro en el corregimiento de Capellanía, en Natá.

El director del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Coclé, Javier Miranda, explicó que ya se coordinan las acciones en las zonas afectadas, con las capturas de hematófagos, transmisores de esta enfermedad. Además, se realizarán charlas con los productores.

Miranda también exhortó a los ganaderos de los distritos de Aguadulce, Capellanía, Natá y El Roble a reforzar las medidas de prevención. “Le exhortamos a los productores (…) la vacunación masiva de su ganado para erradicar la enfermedad y controlar los brotes que puedan surgir más adelante”, advirtió.

Por su parte, la coordinadora de Salud Animal del MIDA, Dayra Arrocha, indicó que la movilización de ganado en las áreas afectadas estará estrictamente controlada. “Los animales que vengan o vayan hacia estos brotes deben ir vacunados. Se hace una cuarentena de 10 km a donde tenemos los focos de rabia y todos deben estar vacunados. Es obligatorio para que ustedes puedan movilizar sus animales con un mínimo de 21 días antes de trasladarlos”, explicó.

Ante esta situación, el MIDA en Coclé recomendó a los productores notificar de inmediato a la agencia más cercana en caso de que el ganado presente síntomas nerviosos, vacunar sus animales manteniendo la cadena de frío para garantizar la efectividad de la dosis y evitar trasladar reses.

La rabia paralítica bovina es una grave enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central del ganado y es una zoonosis, lo que significa que puede transmitirse a los humanos. La enfermedad se propaga principalmente a través de la saliva de animales infectados, como los murciélagos vampiro.

Información de Nathalie Reyes

Le puede interesar: