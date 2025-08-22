Estudio advierte que los mercados de carbono subestiman el valor de las fincas de café

La eliminación de árboles de sombra en fincas cafeteras podría liberar más del doble de carbono que el que se ganaría con la plantación de nuevos árboles en sistemas de monocultivo.

Los árboles de sombra que existen en las fincas cafeteras almacenan más carbono que los que podrían capturar los nuevos proyectos de reforestación. Sin embargo, los mercados de carbono no reconocen este valor, lo que podría generar incentivos perversos que amenacen tanto la biodiversidad como el clima.

Un estudio global realizado por el Conservation Biology Institute y el Zoológico del Smithsonian (NZCBI) en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y publicado en la revista Communications Earth & Environment, concluye que la eliminación de árboles de sombra en fincas cafeteras podría liberar más del doble de carbono que el que se ganaría con la plantación de nuevos árboles en sistemas de monocultivo.

Actualmente, más de 10 millones de hectáreas en el mundo se destinan al cultivo de café bajo distintos sistemas agrícolas: desde plantaciones a pleno sol hasta fincas agroforestales con árboles nativos.

Aunque los mercados de carbono incentivan la plantación de nuevos árboles de sombra, no contemplan la preservación de los árboles maduros existentes, que almacenan mucho más carbono.

“Hay mucho dinero detrás de la plantación de árboles en fincas cafeteras degradadas, pero básicamente no hay incentivos financieros, aparte de la certificación Smithsonian Bird Friendly, para proteger los árboles de sombra existentes”, explicó Ruth Bennett, ecóloga del NZCBI y autora principal del estudio.

El informe revela que las fincas cafeteras almacenan actualmente 482 millones de toneladas métricas de carbono. Si todas las fincas de café cultivadas al sol incorporaran árboles de sombra, podrían añadirse entre 82 y 87 millones de toneladas métricas de carbono. Pero si los cafetales con sombra se convirtieran en monocultivos, se liberarían entre 174 y 221 millones de toneladas métricas, lo que duplicaría las pérdidas.

Más allá del carbono, la investigación también advierte que la plantación de árboles con fines de captura de carbono no garantiza beneficios en biodiversidad.

Según Emily Pappo, primera autora del estudio, “para proteger la naturaleza y luchar contra el cambio climático, las empresas cafeteras deben centrarse en plantar una diversidad de árboles adecuados, y no solo una alta densidad de árboles de rápido crecimiento”.

Las fincas con árboles de sombra diversos pueden albergar hasta cuatro veces más especies de aves que los monocultivos, lo que refuerza el valor de la certificación Bird Friendly Coffee. Este sello permite a los productores acceder a mercados especializados y vender a mejores precios, recompensando la conservación de la biodiversidad.

Los investigadores recomiendan reformar los mercados de carbono para que incluyan mecanismos que premien la conservación de árboles maduros, garantizar que los pequeños productores tengan acceso a estos programas y priorizar la diversidad arbórea en las iniciativas de reforestación.

En paralelo, el Smithsonian avanza en el desarrollo del Catálogo de Sombras, una herramienta que ayudará a los caficultores a seleccionar especies de árboles compatibles con el café, capaces de aportar tanto beneficios climáticos como servicios ecosistémicos.

“Si no damos prioridad a la biodiversidad en los proyectos de secuestro de carbono, no se producirá de forma accidental”, subrayó Pappo, destacando la urgencia de integrar simultáneamente la lucha contra el cambio climático y la protección de la naturaleza en el sector cafetero mundial.