Sociedad de Ingenieros y Arquitectos anuncia foro para debatir futuro de la minería en Panamá

Panamá/La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia) anunció la realización de un foro minero que buscará analizar el impacto y la sostenibilidad de esta actividad en el país, en medio del debate nacional tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero por parte de la Corte Suprema de Justicia y la moratoria vigente.

El foro se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto, en horario de 5:00 p.m. a 9:30 p.m., en las instalaciones de Ciencias y Artes.

El presidente de la Spia, Ricardo Carrillo, explicó que el encuentro contará con un programa multidisciplinario. “El foro se ha estructurado con ejes ambiental, legal, técnico, económico y lo más importante, social. Hemos invitado a expositores como Ray Vanfield, Jorge Chon, Daniel Esquivel, el Dr. Michel y Felipe Argote, quienes nos van a ilustrar cada uno en su especialidad con diferentes argumentos, para que podamos tener un debate de altura y unas conclusiones como sociedad”, señaló.

Además, indicó que la discusión es clave, dado que el tema minero sigue siendo motivo de polémica en el país sobre si se reactiva o no la actividad extractiva.

Consultado sobre los recientes anuncios del Ministerio de Ambiente relacionados con la mina y las acciones de supervisión que emprenderá, el presidente de la Spia recordó que cada institución tiene sus competencias.

“El Ministerio de Ambiente tiene también su campo de acción, está cordialmente limitado; este tema lo maneja el Ministerio de Comercio. Queremos justamente crear, como país, una posición que nos convenga a todos bajo los instrumentos legales”, acotó.

Con información de Elizabeth González