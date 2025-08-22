Inician trabajos para remover enorme roca que destruyó una vivienda en San Miguelito

Aunque no se reportaron heridos, los moradores temen que nuevas lluvias agraven los riesgos en el área.

Ciudad de Panamá/Personal de la junta comunal del corregimiento Arnulfo Arias y la Alcaldía de San Miguelito inició este viernes las labores para remover una enorme roca que cayó sobre una vivienda en la comunidad de El Futuro, sector 4, tras las lluvias registradas la madrugada del jueves 21 de agosto.

La piedra, que impactó directamente sobre el techo, dejó la residencia totalmente destruida. “Durmieron con un ojo abierto y otro cerrado”, relató el propietario de la vivienda afectada, que expresó temor de que otras rocas puedan deslizarse y poner en riesgo más hogares de la zona.

Según estimaciones, los trabajos para remover la roca podrían extenderse por al menos tres días. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudió al lugar y otorgó el permiso para que la piedra fuera fragmentada como parte de la operación, en la que participan más de 12 funcionarios.

A la emergencia también se sumó la empresa ENSA, que desde tempranas horas realiza labores de reparación del tendido eléctrico. Ángel Menchaca, residente del área, explicó que las cuadrillas de la empresa cambiaron varios postes dañados, incluyendo los que cayeron sobre viviendas.

Jesús Ortega, otro vecino, detalló que desde la madrugada del miércoles se desplomaron tres postes, lo que dejó a varias casas sin servicio eléctrico, ya que llevan dos noches sin luz y se espera que hoy viernes se pueda restablecer el servicio.

La situación mantiene en alerta a la comunidad, donde aún son visibles las afectaciones y, aunque no se reportaron heridos, los moradores temen que nuevas lluvias agraven los riesgos en el área.

Se espera que en las próximas horas se registren nuevas lluvias, según lo anunciado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que reportó el ingreso de las ondas tropicales 24 y 25. El aviso de prevención se mantiene hasta el sábado 23 de agosto.

Las lluvias registradas en las últimas horas también dejaron serias afectaciones en la provincia de Chiriquí, donde hubo una gran intensidad de las precipitaciones, dejando al menos 40 viviendas afectadas, lo que representó cerca de 250 personas damnificadas.

Con información de Luis Carlos Velarde.