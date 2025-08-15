Más de 6 mil privadas de libertad son liberadas en 13 meses en el Plan de Descongestión Penitenciaria

Esto brinda la oportunidad de que las personas accedan a programas de resocialización, tanto dentro como fuera de los centros.

Ciudad de Panamá/En los primeros trece meses de gestión, más de seis mil personas privadas de libertad han recuperado su libertad como resultado del Plan de Descongestión Penitenciaria y los programas de resocialización impulsados por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario.

Torregroza señaló que la percepción sobre el sistema ha cambiado de forma positiva.

El funcionario explicó que se han reforzado las evaluaciones a través de Juntas Técnicas Itinerantes y locales, detectando casos de internos que llevaban más de una década sin ser evaluados.

“Hemos realizado 3,866 clasificaciones y revisiones de periodo. Esto brinda la oportunidad de que las personas accedan a programas de resocialización, tanto dentro como fuera de los centros. La ley fija un plazo de seis meses para clasificar al recluso, pero por instrucción de la ministra lo hacemos de inmediato”, puntualizó.

Entre las medidas destacadas, Torregroza subrayó la conmutación de penas mediante labores de rehabilitación, que permiten descontar un día de condena por uno de trabajo o estudio, contribuyendo así a reducir el hacinamiento. Actualmente, 500 reclusos participan en el Plan Libertad, realizando labores comunitarias en museos, parques, centros deportivos y más de 250 escuelas intervenidas.

El director indicó que el proceso no termina con la liberación. La Oficina Post Cumplimiento da seguimiento a los exprivados de libertad, acompañándolos en su reinserción laboral.

“Se re-judicializa al privado de libertad y por eso le damos este seguimiento”, concluyó.