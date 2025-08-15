Ciudad de la Salud realiza jornada para reducir tiempos de espera en resonancias y CAT coronarios

Se prevé la atención de cerca de 600 pacientes que tenían programadas sus citas para los próximos meses, pero que pudieron adelantarse gracias a esta iniciativa.

Panamá/Desde este viernes y hasta el próximo domingo, la Ciudad de la Salud desarrolla una jornada especial para la realización de resonancias magnéticas y angiotomografías coronarias, con el objetivo de reducir la lista de espera de pacientes que llevan meses aguardando por estos estudios.

Ricardo Sandoval, director médico de la Ciudad de la Salud, explicó que “esta mora busca reducir los tiempos de espera de los pacientes que tienen un número importante de estudios pendientes. Estamos haciendo el día de hoy, principalmente CAT coronario, que es una necesidad de muchos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares que requieren una evaluación completa de su parte coronaria, las arterias que llevan la sangre al corazón. Y el otro, las resonancias magnéticas de estudios generales que se hacen con mucha frecuencia y que requieren informe”.

Sandoval señaló que esperan lograr “una reducción importante de estudios en espera que lleguen aproximadamente a 16 semanas, para que tengamos una lista de espera de 30 días. Tengamos que recordar que nosotros normalmente esperamos cuatro, cinco y seis meses. Si logramos el objetivo a 30 días, creo que sería un hito para ayudar a nuestros pacientes a recibir la atención de una manera oportuna y con prioridad”.

Otro de los médicos participantes en la jornada detalló que “estamos realizando e interpretando estudios de resonancia magnética del sistema nervioso central, llámese cerebro, columna, en general, resonancia magnética de abdomen y de abdomen en sus diferentes órganos y de músculo esquelético, que básicamente son articulaciones, rodillas, hombros, etcétera”.

Diferencia entre los estudios

La angiotomografía coronaria (CAT coronario) es un estudio especializado que utiliza tomografía computarizada y medio de contraste para evaluar las arterias coronarias y diagnosticar enfermedades cardiovasculares. La resonancia magnética, en cambio, emplea un campo magnético y ondas de radio para obtener imágenes detalladas de órganos, tejidos blandos, articulaciones y el sistema nervioso, sin utilizar radiación ionizante.

