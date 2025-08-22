¿Atascado en el tráfico? Sintoniza 'Chifeando el Tranque' por TVN y empieza el día con buen ánimo

Este nuevo espacio promete acompañar a los panameños desde temprano, convirtiéndose en una herramienta útil y divertida para “chifear” o esquivar el tráfico.

Ciudad de Panamá/A partir del lunes, los panameños que madrugan y se enfrentan al tráfico matutino tendrán un nuevo aliado en su rutina diaria: “Chifeando el Tranque”, un programa que busca transformar el estrés del tranque en momentos de buen humor, información útil y compañía agradable.

El programa será conducido por Orman Inniss y Giovanni Carrasco, conocidos por su experiencia en el seguimiento del tráfico en el país. Se transmitirá desde las 5:00 a.m. a través de TVN, TVN Radio y la plataforma digital TVN Pass, ofreciendo un reporte en tiempo real sobre el estado de las vías en la ciudad.

“Vamos a disfrutar, es un programa donde vamos a llevar el tráfico, información y mucho entretenimiento para que la gente lo disfrute. La gente se desestrese y usted que está en su casa, se tome el café con nosotros y disfrutemos desde que arranca en la mañana con Chifeando el Tranque”, señaló Orman Inniss.

Además de los reportes actualizados sobre rutas congestionadas, accidentes o vías despejadas, el programa contará con interacción directa con el público a través del WhatsApp 6265-7606 y la cuenta oficial de @traficocpanama en redes sociales. Los usuarios podrán enviar fotos, videos, notas de voz e información sobre el tráfico en sus zonas, ayudando así a mantener informado al resto de los conductores.

El objetivo no es solo hablar del tranque, sino darle un giro positivo a ese momento del día que suele ser caótico. Con toques de humor y un enfoque cercano, Chifeando el Tranque busca que los conductores y oyentes comiencen su jornada organizados, informados y de buen ánimo.

Con información de Fabio Caballero