Panamá y Costa Rica refuerzan cooperación sanitaria para prevenir enfermedades emergentes

Uno de los pilares de la cooperación es la vacunación dirigida a la población en zonas limítrofes, en función de las necesidades específicas de cada comunidad.

Ciudad de Panamá/Autoridades sanitarias de Panamá y Costa Rica sostuvieron recientemente una reunión binacional con el objetivo de fortalecer los programas conjuntos de prevención y control de enfermedades emergentes que podrían afectar a la región centroamericana.

Durante el encuentro, funcionarios de ambos países, incluyendo representantes del Ministerio de Salud de Panamá, abordaron las iniciativas que vienen desarrollando de manera colaborativa, especialmente en las zonas fronterizas, donde existe un mayor riesgo de propagación de enfermedades debido a la movilidad constante de personas.

“Actualmente tenemos una serie de problemas de salud que se están gestando, sobre todo en la parte norte del continente, como el sarampión, que está afectando a países de América del Norte. En la parte sur enfrentamos amenazas como la fiebre amarilla y el virus Oroche, entre otros”, se señaló durante la reunión.

La Dra. Reina Roa, directora nacional de Salud Pública de Panamá, explicó que “cuando estamos atendiendo a la población fronteriza, aplicamos el esquema de vacunación según la necesidad que tenga la población que estamos tratando en ese momento”.

Entre las enfermedades que se mantienen bajo estrecha vigilancia se encuentran la fiebre amarilla, sarampión y oropouche, debido a su presencia activa en Sudamérica y su potencial riesgo de introducción a otras regiones del continente.

Con información de Demetrio Ábrego