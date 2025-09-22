El MOP anuncia cierres viales del 21 de septiembre al 11 de octubre en Ancón por obras del cuarto puente

Las labores incluyen el borrado de líneas viales y la pintura de señalización en cuatro áreas de Balboa, en el corregimiento de Ancón.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que, como parte de la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, se realizarán cierres parciales en el corregimiento de Ancón, específicamente en el área de Balboa.

Los trabajos comenzaron el domingo 21 de septiembre y se extenderán hasta el 11 de octubre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las labores incluyen el borrado de líneas viales y la pintura de señalización en varias calles y avenidas de Balboa: calle John F. Stevens, avenida Ascanio Arosemena, avenida Arnulfo Arias Madrid y avenida Emanuel Vergara.

El MOP recalcó que estos cierres serán parciales y forman parte de las adecuaciones necesarias para avanzar en la construcción del megaproyecto del cuarto puente.

Hacemos un llamado a los conductores para que respeten las señalizaciones y las instrucciones del personal que se encuentra en el área de trabajo”, señaló la entidad en un comunicado.

La institución reiteró que el objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollan las labores y pidió a la ciudadanía tomar las debidas precauciones durante las próximas semanas.

