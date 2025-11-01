Ministerio de Salud pide evitar envases que acumulen agua en cementerios de Chiriquí

Puerto Armuelles; Chiriquí/Con el incremento de visitantes en los cementerios de la provincia durante este fin de semana, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró un llamado de atención a la ciudadanía para no llevar envases que acumulen agua, a fin de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika, chikungunya y malaria.

El número de dolientes aumentó este sábado, sobre todo en los cementerios de los distritos más poblados, donde muchos ciudadanos adelantaron su visita para evitar las aglomeraciones del 2 de noviembre, Día de los Difuntos en Panamá.

El jefe del Departamento de Control de Vectores del Minsa en Chiriquí, Patricio Camarena, enfatizó que el personal sanitario está realizando inspecciones y eliminará cualquier objeto que pueda convertirse en criadero de mosquitos.

Todos estos recipientes en donde se pueda acumular agua serán removidos de las tumbas de los cementerios de la provincia, y por eso hacemos este llamado para que eviten este tipo de acción por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud”, indicó.

Camarena informó que un 98% de los cementerios en la provincia de Chiriquí ya fueron nebulizados, pero insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana.

Le pedimos a la comunidad que no lleve recipientes que acumulen agua, porque los vamos a destruir. Traigan recipientes con tierra o arena para evitar la proliferación del mosquito, que está en cualquier lado”, manifestó.

El funcionario agregó que durante las inspecciones se han encontrado numerosos envases y vasos de velas, los cuales son retirados de inmediato por el personal de salud.

El administrador del Cementerio de Puerto Armuelles, Eugenio Quintero, también reforzó el mensaje, señalando que recientemente se realizó una jornada de limpieza en la que se eliminaron múltiples recipientes.

“Reiteramos el llamado a las personas a no traer envases que generen criaderos de mosquito. Hace una semana se hizo una jornada de limpieza donde se eliminaron vasos de velas, entre otros recipientes”, sostuvo.

Mientras tanto, los visitantes mostraron su compromiso con mantener los cementerios limpios. María Bettinelli, quien acudió al cementerio de Puerto Armuelles, afirmó que “no hay que abandonar a nuestros queridos difuntos, eso es crueldad. Hay que venir siempre, no abandonar a los difuntos”, dijo mientras colocaba flores en la tumba de su hermana.

Por su parte, Migdalia Samudio, otra visitante, comentó que siempre mantiene las tumbas de sus seres queridos limpias, y Marcial Gutiérrez, quien se dedica a limpiar tumbas, aseguró que el movimiento en los camposantos ha sido intenso.

“El movimiento está bastante acelerado y, por limpiar tumbas, se gana entre 15 y 80 dólares”, explicó.

El Minsa recordó que mantener los cementerios libres de objetos que acumulen agua es fundamental para cortar el ciclo del mosquito y evitar brotes de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente en temporada lluviosa.

Con información de Demetrio Ábrego.