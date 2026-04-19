Minsa emite más de 300 carnés en feria de salud y advierte operativos a partir de julio

La jornada busca facilitar el trámite a quienes no pueden gestionarlo durante los días hábiles.

San Miguelito/Más de 300 carnés de salud fueron emitidos este domingo durante una feria organizada por el Ministerio de Salud (Minsa) en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza. La jornada busca facilitar el trámite a quienes no pueden gestionarlo durante los días hábiles.

El Dr. Algis Torres, director regional de Salud de San Miguelito, explicó que estas ferias se estarán replicando hasta el mes de julio, como parte de una estrategia previa a operativos de inspección, en los que se verificará el cumplimiento de las normas sanitarias.

Advirtió que quienes no cuenten con su carné vigente se exponen al decomiso de mercancía y a sanciones legales.

“Estamos dando la oportunidad para que las personas se pongan al día. Después de julio vamos a salir a la calle a inspeccionar y quien no tenga su carné, se le decomisará la mercancía y se actuará conforme a la ley”, explicó Torres.

Por otro lado, la entidad alertó sobre reportes de falsificación de carnés en provincias como Chiriquí y en la región Metropolitana.

Detalló que los documentos más falsificados son los carnés verdes, debido a su vigencia de cinco años, a diferencia de los blancos, que deben renovarse anualmente.

Ante esta situación, el Minsa exhorta a la población a realizar el trámite en los centros de salud y no dejarse engañar por ofertas en redes sociales.