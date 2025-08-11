Ministerio de Desarrollo Agropecuario efectuó el decomiso de varios productos durante el mes de julio

Los decomisos se clasificaron en 1,414.7 kilogramos de productos de origen vegetal y 331.6 kilogramos de origen animal.

Panamá/La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) dio a conocer la incautación de un total de 1,746.3 kilogramos de productos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según el Mida, productos tanto de origen vegetal como de animal fueron decomisados durante el mes de julio de 2025.

Al desarrollar la inspección, se constató que los artículos no cumplían con los requisitos sanitarios para su importación; además, representaban un riesgo potencial para la sanidad agropecuaria del país.

Ante esto, el personal técnico de Cuarentena Agropecuaria asignado al área de pasajeros registra cada decomiso en un documento oficial conocido como “Acta de Decomiso”. Este escrito detalla la información del propietario, la descripción del producto, su lugar de procedencia y el motivo por el cual fue incautado.

El Mida reafirma su compromiso y asegura que estas acciones forman parte de los procedimientos establecidos para proteger al país de la entrada de plagas y enfermedades que no existen actualmente en Panamá.

La institución reitera a los viajeros la importancia de informarse sobre los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios antes de viajar para evitar inconvenientes y contribuir a la protección del sector agropecuario nacional.