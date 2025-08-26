Gerente de MiBus confirma que el Ministerio de Economía aprobó $30 millones adicionales para funcionamiento de la flota

Carlos Sánchez Fábrega confirmó que los fonos permitirán mantener la flota en funcionamiento y cubrir necesidades urgentes del sistema de transporte público.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la solicitud presentada por la empresa MiBus para la asignación de $30 millones de dólares adicionales, destinados a asegurar la continuidad del servicio de transporte público en la capital. La confirmación fue dada a conocer por el gerente general, Carlos Sánchez Fábrega.

Estos recursos, explicó Sánchez Fábrega, permitirán mantener operativa la flota de metrobuses, financiar reparaciones pendientes y atender compromisos de sostenibilidad financiera del sistema.

Puede interesar: MiBus solicita $30 millones adicionales al MEF para mantener operaciones

Sánchez Fábrega recordó que MiBus ha logrado casi duplicar su flota operativa en el último año, pasando de unas 585 unidades en 2024 a más de 1100 en 2025, y que el objetivo es llegar a 1300 unidades, incluyendo 60 buses eléctricos que circularán en rutas estratégicas a partir del próximo año.

Además, destacó el incremento de pasajeros movilizados, con más de 130 millones de viajes realizados en el último período.

La aprobación de estos $30 millones llega en un momento clave, ya que sin este refuerzo presupuestario el sistema enfrentaba riesgos de limitar frecuencias o suspender el mantenimiento de 320 unidades fuera del servicio.

MiBus busca sostener planes de modernización, que incluyen nuevas rutas, mayor conectividad tecnológica con la app MiBus Maps, Wi-Fi en zonas pagas y la incorporación de buses eléctricos.