Gerente de MiBus confirma que el Ministerio de Economía aprobó $30 millones adicionales para funcionamiento de la flota

Carlos Sánchez Fábrega confirmó que los fonos permitirán mantener la flota en funcionamiento y cubrir necesidades urgentes del sistema de transporte público.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la solicitud presentada por la empresa MiBus para la asignación de $30 millones de dólares adicionales, destinados a asegurar la continuidad del servicio de transporte público en la capital. La confirmación fue dada a conocer por el gerente general, Carlos Sánchez Fábrega.

Estos recursos, explicó Sánchez Fábrega, permitirán mantener operativa la flota de metrobuses, financiar reparaciones pendientes y atender compromisos de sostenibilidad financiera del sistema.

Sánchez Fábrega recordó que MiBus ha logrado casi duplicar su flota operativa en el último año, pasando de unas 585 unidades en 2024 a más de 1100 en 2025, y que el objetivo es llegar a 1300 unidades, incluyendo 60 buses eléctricos que circularán en rutas estratégicas a partir del próximo año.

Además, destacó el incremento de pasajeros movilizados, con más de 130 millones de viajes realizados en el último período.

Usuarios insisten en pedir mejoras en la frecuencia de buses
Usuarios insisten en pedir mejoras en la frecuencia de buses / TVN Noticias

La aprobación de estos $30 millones llega en un momento clave, ya que sin este refuerzo presupuestario el sistema enfrentaba riesgos de limitar frecuencias o suspender el mantenimiento de 320 unidades fuera del servicio.

MiBus busca sostener planes de modernización, que incluyen nuevas rutas, mayor conectividad tecnológica con la app MiBus Maps, Wi-Fi en zonas pagas y la incorporación de buses eléctricos.

