Ministerio de la Mujer y MiBus anuncian feria de empleo para formar operadoras de bus

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Mujer y la empresa MiBus, realizará la feria de empleo “Yo conduzco mi vida”, una iniciativa dirigida a mujeres interesadas en formarse como operadoras profesionales de transporte público.

La actividad se llevará a cabo el próximo 23 de febrero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Zona Paga de la 5 de Mayo, específicamente en la plataforma de corredores.

La convocatoria busca ampliar la participación femenina en el sector transporte, tradicionalmente dominado por hombres, y ofrecer oportunidades de capacitación y empleo formal a mujeres que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre los criterios solicitados se encuentran:

Nacionalidad panameña

Tener 25 años o más

Contar con estudios básicos (mínimo noveno grado)

Poseer licencia tipo C con al menos dos años de vigencia.

De acuerdo con la información divulgada, aunque la jornada está enfocada en captar talento femenino, los candidatos masculinos también podrán entregar su hoja de vida durante la feria.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por promover la inclusión laboral y fortalecer la presencia de mujeres en áreas estratégicas para el desarrollo del país, bajo el lema “Mujeres que mueven Panamá”.