Ministerio Público alerta sobre aumento de estafas y nuevas modalidades de engaño

El fiscal también advirtió que, en muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por colaboradores de bancos, empresas telefónicas o instituciones para ganar la confianza de las víctimas.

Panamá/El Ministerio Público investiga 2,509 casos de estafa registrados a nivel nacional entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2026, una cifra que representa un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Así lo indicó el fiscal Humberto Rodríguez, quien además explicó que las modalidades utilizadas por los delincuentes continúan evolucionando y afectan a personas de distintas edades, desde jóvenes hasta adultos mayores.

Sí se ha incrementado. Tenemos modalidades que llaman poderosamente la atención, como personas de diversas edades, desde los 18 hasta inclusive 70 años o más, que han sido víctimas de este flagelo”, indicó.

Entre los mecanismos más comunes detectados por las autoridades figuran:

Falsas promociones de premios

Supuestos trámites migratorios

Llamadas de emergencia relacionadas con familiares enfermos

En estos casos, los delincuentes solicitan transferencias de dinero a las víctimas.

Usted ha sido acreedor a un premio, debe depositar para ello, para que usted pueda lograr tener el dinero en mano”, explicó Rodríguez sobre una de las estrategias más utilizadas por los estafadores.

El fiscal también advirtió que, en muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por colaboradores de bancos, empresas telefónicas o instituciones para ganar la confianza de las víctimas.

Delincuentes usan datos personales para hacer más creíbles las estafas

Las investigaciones del Ministerio Público han permitido detectar que quienes cometen estos delitos suelen manejar información personal de las personas contactadas, como nombres, números telefónicos e incluso lugares de trabajo.

Son detalles importantes que nosotros podemos ir descubriendo, porque a lo largo de la investigación damos cuenta de que son personas que conocen propiamente a quienes se van a constituir como víctimas”, señaló.

Rodríguez explicó que las autoridades mantienen coordinación con las entidades bancarias para rastrear las transferencias y seguir la trazabilidad del dinero utilizado en las estafas.

“Mantenemos ese diligenciamiento directo con los colaboradores de los bancos, acercamientos que permiten avanzar con la obtención de información y la trazabilidad de lo que corresponde a ese movimiento del dinero”, dijo.

Nuevas modalidades

El funcionario alertó además sobre llamadas realizadas durante la madrugada, en las que delincuentes aseguran que un familiar necesita dinero urgente para procedimientos médicos.

“Nos llaman en horas de la madrugada para decirnos que un familiar está enfermo y necesita que haga una transferencia”, dijo que es lo que hacen los delincuentes para poner nerviosas a las personas, que sin mayores confirmaciones hacen los depósitos.

Las autoridades recomendaron a la población verificar cualquier información antes de realizar depósitos o transferencias y presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.