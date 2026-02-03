Ministerio de Salud pone en marcha hoja de ruta para reapertura de puestos de salud en zonas de difícil acceso

El plan iniciará con 13 instalaciones en Colón, Bocas del Toro, Darién y Panamá Este; el objetivo es habilitar progresivamente cerca de 100 centros cerrados en todo el país.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de saldar una deuda histórica con las comunidades más remotas, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha una hoja de ruta estratégica para la reapertura gradual de puestos de salud que han permanecido inoperantes durante años.

Esta iniciativa busca descongestionar el sistema hospitalario y garantizar el derecho a la salud en áreas de difícil geografía.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, detalló que la primera etapa del proyecto contempla la puesta en marcha de 13 puestos de salud en un periodo de seis meses. Las regiones priorizadas para este arranque son:

Colón

Bocas del Toro

Darién

Panamá Este

La selección de estas zonas responde a que concentran el mayor número de instalaciones cerradas debido a deficiencias estructurales, falta de equipamiento y déficit de personal sanitario.

🔗Puedes leer: Instalan Red Nacional de Bancos de Sangre ante desabastecimiento en el país

Más que atención médica: Centros Comunitarios

El plan no solo contempla la consulta clínica, sino que transforma estos espacios en centros comunitarios de prevención. Según González, además de asegurar el abastecimiento de insumos médicos, se realizarán las siguientes acciones:

Prevención activa: Jornadas de vacunación y control de enfermedades como la malaria y la arbovirosis. Educación: Charlas de promoción de la salud para la comunidad. Resolutividad: Capacidad para atender patologías básicas antes de que escalen a niveles críticos.

“Estamos reforzando la atención primaria porque es fundamental para resolver hasta el 80 % de las patologías que puede presentar una persona y que, en muchos casos, no deben llegar a un hospital”, destacó González.

El reto de las 100 instalaciones

Actualmente, Panamá cuenta con aproximadamente 100 instalaciones de salud fuera de servicio. El compromiso del Gobierno Nacional es habilitarlas de manera progresiva, garantizando que cada puesto cuente con el recurso humano necesario para evitar que los ciudadanos deban recorrer largas distancias en busca de atención.

Una vez culminada esta primera fase en las cuatro regiones mencionadas, el Minsa continuará con el abordaje del resto del territorio nacional hasta cubrir la mayor cantidad posible de comunidades desatendidas.