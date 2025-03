Ministra de Educación advierte que 'hará cumplir la ley', ante posible huelga docente

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confía en que los docentes no irán a huelga al inicio del año escolar.

Panamá/En medio del debate por la reforma a la Caja del Seguro Social y la convocatoria de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) para analizar posibles medidas de protesta, la ministra de Educación, Lucy Molinar, fue clara: el Ministerio de Educación (Meduca) “hará cumplir la ley” si los docentes intentan paralizar el inicio del año escolar.

Nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Yo no veo (...) cada uno elige qué camino quiere: el de construir o el de destruir al país, que al final es lo que buscan algunos grupos”, sentenció Molinar.

Acto seguido indicó que “no va a haber huelga, tranquilo”, manifestando su confianza en que los educadores no recurrirán a la huelga, argumentando que cualquier interrupción en las clases solo perjudicaría a los estudiantes de las escuelas públicas.

Ya hemos jugado suficiente con el derecho a la educación de nuestros hijos. Las escuelas privadas van a seguir dando clases y los que más necesitan vamos a perjudicarlos. No hay fin que justifique hacerles semejante daño a los estudiantes”, enfatizó.

La titular de Educación sostuvo que las razones expuestas por los gremios docentes para manifestarse han ido cambiando con el tiempo. “Primero dijeron que era para privatización, no se privatizó; aumento a la edad de jubilación, no se subió; después dijeron que estaba vinculado al PRAA y eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es la razón de esto?”, cuestionó.

Para la ministra, este no es el momento de paralizar el sistema educativo. “Mira, el país está enfrentando un momento en que tendríamos que estar todos los panameños reunidos para sacar a flote la economía y enfrentar los retos internacionales que tenemos, y estamos buscando cómo trancar, obstaculizar el desarrollo. Yo la verdad no entiendo”, expresó con preocupación.

El impacto de la inestabilidad en el sistema educativo

Molinar también se refirió a los efectos negativos que la deserción escolar tiene en la sociedad, advirtiendo sobre los riesgos de que los jóvenes abandonen las aulas. “Ayer en la comarca a un director le dispararon en las dos piernas, y ¿quiénes fueron? Unos niños que abandonaron el sistema educativo. Ayer, tras una guerra entre pandillas, una niña se vio afectada, y esas pandillas están formadas por muchachos que abandonan el sistema educativo”, explicó.

En este contexto, la ministra hizo un llamado a los docentes a priorizar la educación y evitar conflictos que puedan afectar aún más a los estudiantes. “El sistema educativo no existe por un capricho, sino que es una necesidad para la vida de la gente joven. La escuela es el único lugar donde probablemente un muchacho vaya a escuchar la diferencia entre el bien y el mal, lo que es bueno, malo, lo que construye y destruye. ¿Les vamos también a quitar esa posibilidad? Me parece que es un crimen involucrarse en eso”, sostuvo.