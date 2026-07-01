Ministra de Trabajo asegura que auditorías sustentan querellas presentadas contra Suntracs

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el contenido de las auditorías ni sobre el número de personas que podrían estar vinculadas a las denuncia

La ministra de Trabajo, Jackeline Múñoz, confirmó que presentó querellas y denuncias formales ante el Ministerio Público tras detectar presuntas irregularidades durante auditorías relacionadas con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

La titular del Mitradel, explicó que las acciones legales fueron adoptadas luego de solicitar auditorías para revisar el manejo de recursos y activos.

"Hemos presentado la solicitud de auditorías, las cuales ya han estado saliendo, y estamos presentando ante el Ministerio Público las querellas y denuncias pertinentes", declaró la funcionaria.

Muñoz sostuvo que las actuaciones responden al compromiso de la institución con la transparencia y la protección de los bienes públicos.

Al ser consultada sobre los posibles responsables y el avance de las investigaciones, la ministra evitó adelantar criterios y señaló que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen responsabilidades penales.

"Le corresponde al Ministerio Público establecer las responsabilidades que puedan derivarse de estas investigaciones", indicó.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el contenido de las auditorías ni sobre el número de personas que podrían estar vinculadas a las denuncias.

Contra el Suntracs también pesa una demanda de disolución presentada por el Mitradel al Órgano Judicial en julio del 2025.