Ministra de Trabajo asegura que el desempleo en Colón ha disminuido

Muñoz también se refirió al programa "Panamá para Ti", impulsado por el presidente José Raúl Mulino, con el que el Gobierno busca promover la creación de 80 mil plazas de empleo formal.

Colón/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró que la tasa de desempleo en la provincia de Colón ha mostrado una disminución gradual y señaló que el Gobierno espera contar el próximo mes con las cifras oficiales actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la tasa de desempleo en Colón cerró en un 12%.

"Esa cifra ha estado bajando. Esperamos que el próximo mes podamos tener la cifra oficial del INEC", manifestó la ministra.

Muñoz también se refirió al programa "Panamá para Ti", impulsado por el presidente José Raúl Mulino, con el que el Gobierno busca promover la creación de 80 mil plazas de empleo formal mediante la participación de la empresa privada en sectores como la construcción, el turismo y la agricultura.

Según explicó, se trata de una estrategia interinstitucional que integra proyectos de obra pública, desarrollo educativo y otras iniciativas orientadas a impulsar el empleo.

"Es un programa interinstitucional que lleva todo lo que es obra pública, desarrollo educativo y todo lo demás en virtud de la generación de empleo", indicó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la entrega de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Artesanías y Modistería de Colón (Coamco), actividad que forma parte del programa "Panamá para Ti".

La ministra explicó que la formalización de esta cooperativa permitirá que sus integrantes desarrollen actividades productivas y generen ingresos.

Con jornadas de reclutamiento focalizado, se buscará facilitar el acceso a oportunidades laborales, así como brindar capacitación y formación a personas que aspiran a obtener su primer empleo en la provincia de Colón.

Información de Néstor Delgado

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