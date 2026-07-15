César Caicedo: Dos jueces lo mantienen en un hospital privado y sigue sin ejecutarse su traslado a la cárcel

El 7 de julio la defensa de Caicedo logró en una audiencia de afectación de derechos, que la jueza de Garantías Clara Montenegro ordenara que fuera sacado del Hospital Santo Tomás y trasladado a un “centro médico privado de su elección”.

Ciudad de Panamá/La orden del Tribunal Superior de Apelaciones de trasladar a un centro penitenciario a César Caicedo, imputado por delitos relacionados con drogas, seguirá en espera. Esto debido a que dos jueces de garantías, en dos audiencias distintas de afectación de derechos, han autorizado que el mismo se mantenga recluido “en un hospital privado de su elección”.

Esta misma tarde, Caicedo fue retornado a un hospital privado ubicado en Brisas del Golf, según confirmaron fuentes judiciales.

Se pudo conocer que, hasta el momento, las autoridades del Ministerio Público desconocen el diagnóstico médico que motiva su permanencia en un centro médico.

Caicedo, quien enfrenta cargos luego de haber sido imputado tras su aprehensión durante la operación Nodriza, desarrollada en diciembre de 2025 por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Drogas, fue hospitalizado debido a una apendicitis el 20 de mayo.

Posteriormente, a finales de mayo, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, basados en informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que indicaban que el imputado, fuera de la apendicitis ya tratada, se encontraba en condición estable, ordenaron su ingreso a la cárcel una vez se le diera de alta, revocando la medida de arresto domiciliario por la detención provisional.

Pero esta orden se ha mantenido en suspenso.

De un hospital a otro

Contrario a ser dado de alta, Caicedo durante casi dos meses ha pasado de un hospital a otro.

El imputado, investigado por presuntamente liderar una organización dedicada al almacenamiento y transporte de drogas, fue inicialmente ingresado a un hospital privado en Brisas del Golf.

Posteriormente, los médicos recomendaron su traslado a otro centro privado ubicado en Punta Pacífica debido a la necesidad de ser atendido en un hospital de tercer nivel; pero terminó ingresado en el Hospital Santo Tomás a solicitud de la Fiscalía.

Ante esto último, el 7 de julio la defensa de Caicedo logró en una audiencia de afectación de derechos que la jueza de Garantías Clara Montenegro ordenara que fuera sacado del Hospital Santo Tomás y trasladado a un “centro médico privado de su elección”.

Esta decisión motivó a la Fiscalía de Drogas a presentar una acción de amparo de garantías constitucionales, la cual se encuentra en manos del Tribunal.

Sin embargo, hoy 15 de julio, el Ministerio Público cumplió con la orden del juzgado de traslado de Caicedo nuevamente al Hospital en Brisas del Golf, debido a una segunda audiencia de afectación de derechos realizada ayer martes 14 de julio en la que la jueza Carolina Santamaría reiteró el cumplimiento de la decisión dada.