Minsa alerta sobre venta de medicamentos sin registro sanitario a través de 'AminoLives' en redes sociales

El registro sanitario de los medicamentos puede verificarse a través del Sistema de Registro Sanitario del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, alertó a la población sobre la comercialización de medicamentos a través de las cuentas "amino_lives", "amino_livespty", el perfil "AminoLives" y la página web www.aminolives.com.

Tras las verificaciones realizadas, la entidad confirmó que los productos promocionados no cuentan con registro sanitario para su comercialización en Panamá, requisito obligatorio establecido por la normativa sanitaria vigente.

Ante esta situación, el Minsa recomendó a la población no adquirir, utilizar ni distribuir estos productos, debido a que se desconoce su procedencia y no existe garantía sobre su calidad, seguridad y eficacia.

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El caso fue remitido a los delegados de la Comisión de Publicidad para que se adopten las acciones correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

El Minsa recordó a la población que los medicamentos deben adquirirse únicamente en farmacias y establecimientos autorizados y exhortó a reportar la venta de productos sospechosos a los teléfonos 501-0306 y 524-9050, o mediante el formulario de denuncias de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Asimismo, indicó que el registro sanitario de los medicamentos puede verificarse a través del Sistema de Registro Sanitario del Ministerio de Salud.