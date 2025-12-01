Minsa asegura que integración con la Caja de Seguro Social no trasladará 'costos de atención a pacientes no asegurados'

Ciudad de Panamá/Ante los cuestionamientos surgidos por la integración de los servicios de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), la entidad a cargo de Fernando Boyd Galindo aclaró que este proceso no implicará, en ningún caso, trasladar a las finanzas de la CSS los costos de atención de pacientes no asegurados.

Dentro del proceso de integración, cada institución (Minsa y CSS) asumirá los costos generados por la atención de los pacientes en las instalaciones de salud, tanto del Minsa como de la CSS”, señala el comunicado emitido por el ministerio.

El documento agrega que la integración Minsa–CSS tiene como objetivo principal optimizar los recursos del sistema público de salud, eliminando la duplicidad de servicios y fortaleciendo la calidad de la atención para toda la población. También detalla que con esta estrategia se busca un uso más eficiente de la infraestructura, el personal y la capacidad instalada, garantizando un acceso oportuno y de calidad.

Más temprano, la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) expresó su preocupación ante la próxima instalación de una comisión solicitada por el presidente José Raúl Mulino para evaluar la integración de los servicios de salud.

En una carta dirigida a la ciudadanía, el gremio advirtió que los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los trabajadores asegurados y no al Gobierno ni al Minsa; por ello, solicitaron que cualquier comisión que se conforme para este proceso cuente con igual representación de los trabajadores asegurados.

En ese sentido, pidieron al Gobierno que “al instalarse dicha comisión, se convoque también a igual cantidad de representantes de los trabajadores asegurados, que son los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social”.

La semana pasada se publicó en la Gaceta Oficial el decreto que oficializa la integración, mediante la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, establecida por el Decreto Ejecutivo No. 290 del 9 de julio de 2019, que constituye la base técnica y operativa para ordenar la unificación gradual del sistema público de salud.

El Decreto 290 establece que el proceso de coordinación funcional entre ambas instituciones “se realizará de manera gradual y por etapas, con evaluación de su cumplimiento a nivel nacional”, con el fin de garantizar el acceso a “servicios integrales de salud, públicos en su demanda, públicos en su gestión, públicos en su provisión y públicos en su financiamiento”.

El Artículo 1 del decreto crea la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, adscrita al Ministerio de Salud y encargada de coordinar y dar seguimiento a la integración de los servicios de salud en Panamá.

El Artículo 2 detalla su conformación:

Un representante del Minsa, quien la presidirá.

Un representante del Ministerio de la Presidencia.

Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un representante de la Caja de Seguro Social.

Un representante de los patronatos.

Cada uno contará con su respectivo suplente y la comisión tendrá la posibilidad de designar una Secretaría Ejecutiva, pieza clave para sostener técnicamente el proceso.

La misión de la comisión será optimizar recursos, coordinar servicios y contribuir a la compensación de costos entre ambas instituciones, elementos esenciales para cualquier unificación operativa.

El marco legal que respalda esta integración no es nuevo. El Texto Único de la Ley 51 de 2005, en su artículo 142, establece que la CSS y el Minsa deben ejecutar “la planificación, coordinación, integración, compensación de costos entre ambas instituciones y unificación funcional de los servicios de salud que brindan”, sin menoscabar la autonomía de la CSS.

La propia ley ordena que, para facilitar la coordinación interinstitucional, ambas entidades deben estructurar y fortalecer modelos conjuntos que incluyan:

Elaborar modelos de atención médica integral, familiar y laboral.

Jerarquizar adecuadamente los hospitales y organizar un sistema nacional de referencia y contrarreferencia.

Reforzar y promover la docencia e investigación con criterios unificados.

Incorporar la responsabilidad del uso apropiado de los bienes y servicios de salud.

Establecer una política que garantice la formación de especialistas, con especial atención al interior del país.

En otras palabras, la ley no solo ordena integrar: exige transformar la manera en que ambas instituciones educan, atienden, refieren pacientes y gestionan recursos.