Minsa inaugura centro de citopatología en San Miguelito para fortalecer diagnóstico de cáncer cervicouterino

La iniciativa busca garantizar diagnósticos oportunos y facilitar el tratamiento temprano del cáncer cervicouterino, considerada la segunda causa de muerte en mujeres en Panamá.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de San Miguelito, inauguró el Centro de Referencia en Citopatología Diagnóstica (Cercid), ubicado en el Policentro de Salud de San Isidro, con el objetivo de optimizar el procesamiento de pruebas de papanicolau a nivel nacional.

Este nuevo centro permitirá analizar muestras provenientes de todas las regiones de salud del país, contribuyendo a reducir significativamente los tiempos de entrega de resultados.

La iniciativa busca garantizar diagnósticos oportunos y facilitar el tratamiento temprano del cáncer cervicouterino, considerada la segunda causa de muerte en mujeres en Panamá.

Entre los servicios que ofrecerá el Cercid se encuentran la lectura de citologías, la digitalización de resultados, la implementación de inteligencia artificial, el control de calidad de muestras y la formación de nuevos citotecnólogos, fortaleciendo así la capacidad técnica del sistema de salud.

🔗Puedes leer: Policentro de San Isidro atiende a más de 5 mil pacientes desde su inauguración

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó que la apertura de este centro también permitirá disminuir la mora quirúrgica mediante la realización de prediagnósticos a través del envío remoto de información a especialistas.

“Esto facilitará la obtención de diagnósticos moleculares tempranos y la programación de evaluaciones posteriores, de modo que los pacientes puedan recibir tratamiento de manera oportuna”, señaló.

Asimismo, agregó que la incorporación de estas tecnologías forma parte de la estrategia del Minsa para erradicar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública para el año 2029.

En el marco de esta inauguración, el Despacho de la Primera Dama habilitó la Sala de Estimulación Temprana en el Policentro de San Isidro, además de entregar equipos e insumos destinados a fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia.

“Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a la honorable señora Maricel Cohen de Mulino, por esta donación en beneficio de la niñez de San Miguelito”, manifestó Zambrano Chang.

El viceministro subrayó que la estimulación temprana es clave en el desarrollo de los niños, especialmente entre los 0 y 5 años, etapa en la que el cerebro presenta una mayor capacidad de aprendizaje.

Durante la actividad también se realizó la entrega de canastillas a madres y embarazadas que reciben atención en los centros de salud de la región de San Miguelito.