Minsa: preocupación por decesos y aumento de casos por virus respiratorios

El padre de familia debe estar atento cuando ven dificultad respiratoria, síntomas de empeoramiento, el niño no reacciona bien, no quiere comer, no lo pueden hidratar, estos son síntomas de alarmas y tienen que llevarlo a un cuarto de urgencias.

Ciudad de Panamá/Tras el aumento de casos por virus respiratorios, como la influenza, que ya lleva 52 decesos en lo que va del año, y debido al repunte de cuadros respiratorios, el Ministerio de Salud (Minsa) realiza una campaña de vacunación contra el virus sincitial; así lo informó a Noticias AM el doctor y vocero del Minsa, Roberto Epifanio Malpassi.

Malpassi señaló que el 90% de los decesos fueron personas con factores de riesgo que no acudieron a vacunarse. Además, indicó que la colocación de la dosis de la vacuna sincitial tendrá un gran impacto en embarazadas, lactantes y adultos mayores.

Esta vacuna hace que la madre genere anticuerpos y a la vez protege al bebé desde los 6 meses a un año contra este virus. Las más de 100 dosis, que son gratuitas, están disponibles y distribuidas en las policlínicas de la Caja de Seguro Social, así como en los centros de salud.

Malpassi señaló que cualquier resfriado, no solamente el virus sincitial, se comporta de forma agresiva en lactantes o recién nacidos, por lo que el padre de familia debe estar atento cuando ve dificultad respiratoria, síntomas de empeoramiento, el niño no reacciona bien, no quiere comer, no lo puedes hidratar, pues estos son síntomas de alarma y tienen que llevarlo a un cuarto de urgencias.

Por otra parte, Malpassi, aseguró que hay servicio para vacunación en casa; en caso de que el paciente esté encamado, el familiar debe ponerse en contacto con la unidad más cercana para que procedan a la residencia y colocar la dosis.