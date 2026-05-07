Miviot impulsará planificación territorial para el desarrollo logístico de Puerto Armuelles

El desarrollo del puerto podría impulsar nuevas plazas de empleo, atraer inversiones y dinamizar la actividad económica en el distrito de Barú y áreas cercanas.

Chiriquí/El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que contribuirá con la planificación integral del proyecto Complejo Logístico de Puerto Armuelles, iniciativa que avanza en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

Durante una gira técnica, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, acompañado por el director provincial del Miviot, Aristides Araúz, visitó el muelle multipropósito del corregimiento de Puerto Armuelles, proyecto desarrollado por el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Marítima de Panamá.

Durante el recorrido, las autoridades conocieron detalles sobre los trabajos y proyecciones del proyecto, así como los avances en la construcción del edificio de oficinas y del nuevo muelle.

Osorio explicó que inicialmente la infraestructura estaba concebida como un muelle para pescadores del área, pero que el Gobierno Nacional amplió su visión debido al potencial estratégico de la región.

“Inicialmente era un muelle para pescadores del área, pero con una visión más amplia que el Gobierno Nacional le ha dado al potencial que tiene esta área, se ha transformado y escalado en un muelle multipropósito. Eso implica que esta es una región que requiere un tratamiento y una planificación integral”, señaló.

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El funcionario destacó que el éxito de un proyecto portuario depende en gran medida de que exista un ordenamiento territorial preparado para recibir el crecimiento económico y logístico que genera este tipo de obras.

Según indicó, el desarrollo del puerto podría impulsar nuevas plazas de empleo, atraer inversiones y dinamizar la actividad económica en el distrito de Barú y áreas cercanas.

Asimismo, explicó que la ubicación costera y las condiciones del área permiten proyectar una importante plataforma logística, capaz de recibir embarcaciones de gran calado y fortalecer actividades productivas como la industria del aceite.

Entre las proyecciones futuras, Osorio mencionó la posibilidad de desarrollar un puerto seco que facilite la movilización de carga vinculada a las actividades comerciales y productivas de la región.

El viceministro también adelantó que mantiene conversaciones con el alcalde de Barú, Franklin Valdés, para impulsar un plan de ordenamiento distrital que permita organizar el crecimiento urbano y logístico asociado al proyecto.

Detalló además que estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) han colaborado en levantamientos cartográficos, elaboración de mapas e indicadores de la zona, información que servirá como insumo para la elaboración del esquema de ordenamiento territorial.

“Todo eso puede ser insumos para un plan de ordenamiento territorial”, afirmó.

Finalmente, Osorio indicó que el Miviot tendrá el rol de recibir, procesar y orientar el Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual estará estrechamente vinculado al desarrollo portuario y a futuras construcciones de depósitos destinados al almacenamiento de materiales e insumos logísticos.