Miviot plantea alquiler con opción a compra para acceder a viviendas de interés social

Panamá/Un programa de arrendamiento con opción a compra busca facilitar el acceso a viviendas de interés social a recién graduados y trabajadores informales que, pese a contar con ingresos suficientes, no califican para un préstamo hipotecario por falta de antigüedad laboral o historial crediticio.

La propuesta, denominada PASO, fue presentada durante la sustentación presupuestaria del Miviot ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, como parte de la discusión del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.

Fernando Méndez, viceministro de Vivienda, explicó que el beneficiario pagaría durante aproximadamente tres años un monto equivalente a una mensualidad bajo la Ley de Interés Preferencial. Una parte del dinero se destinaría al alquiler y otra al ahorro.

La constancia de esos pagos permitiría que la persona construya un perfil crediticio ante los bancos y posteriormente pueda adquirir la vivienda.

Va a ayudar no solamente al recién graduado, sino también al trabajador informal que, como indica el señor ministro, puede tener un buen salario o perfil económico, pero no logra acceder a una vivienda por falta de experiencia o antigüedad laboral. Este programa consiste en un plan de ahorro y arrendamiento con opción a compra. Durante aproximadamente tres años, una parte del pago se destina al ahorro y otra al alquiler. Se trata de un monto equivalente al que la persona podría pagar por la compra de una vivienda bajo la Ley de Interés Preferencial. Como la ley vigente contempla un periodo de subsidio de aproximadamente siete años, al ahorrar durante los primeros tres años, la persona adquiere un perfil crediticio dentro de la banca”.

Según el viceministro, este mecanismo permitiría aprovechar el periodo de subsidio de aproximadamente siete años contemplado en la Ley de Interés Preferencial, mientras el aspirante demuestra durante los primeros tres años su capacidad de pago y ahorro.

El Miviot también mantiene conversaciones con la Caja de Ahorros sobre la propuesta.

MEF recomienda $66.8 millones para el Miviot

Durante la vista presupuestaria, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, sustentó que la institución solicitó $463 millones para 2027. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $66.8 millones, una diferencia de $396.2 millones frente a lo requerido.

El monto recomendado representa aproximadamente el 14.4% de lo solicitado y es igual al presupuesto vigente del Miviot para 2026.

Jované señaló que la institución hará los esfuerzos necesarios para cumplir sus compromisos, aunque la asignación podría afectar la ejecución de algunos programas y generar recortes en funcionamiento.

De los $66.8 millones recomendados, $52.9 millones se destinarían a inversión. El Miviot proyecta que el 18% se utilice para mejoramiento habitacional, con 2,700 familias beneficiadas mediante mejoras de viviendas y servicios, además del desarrollo de 30 proyectos sociales.

El Miviot fue la primera de las cinco entidades programadas para sustentar este miércoles. Con su comparecencia, 13 instituciones han presentado sus solicitudes y las asignaciones recomendadas por el MEF desde el inicio de las vistas presupuestarias, el pasado lunes.

Con información de María De Gracia.