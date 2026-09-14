Realizan recuperación de puente peatonal en la Avenida de los Mártires

Las labores tuvieron como objetivo recuperar las condiciones de la estructura y garantizar un tránsito más seguro para los peatones que utilizan este punto para cruzar la vía.

Ciudad de Panamá/La División de Área Canalera y la División Metropolitana de Vialidad (Metrovial) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaron una jornada de limpieza y mantenimiento en el puente peatonal ubicado en la avenida de los Mártires, próximo a la rotonda del Instituto Nacional.

Las labores tuvieron como objetivo recuperar las condiciones de la estructura y garantizar un tránsito más seguro para los peatones que utilizan este punto para cruzar la vía.

Durante la jornada, las cuadrillas retiraron una gran cantidad de desechos y objetos acumulados que impedían el uso normal del puente. También realizaron trabajos de limpieza en la estructura, barandales y aceras, utilizando mangueras de alta presión para remover la suciedad acumulada.

Además, se efectuaron labores de mantenimiento de áreas verdes en espacios públicos y terrenos ubicados en las inmediaciones de la iglesia del sector.

Residentes del área habían expresado preocupación por la acumulación de desechos y la ocupación irregular del espacio, debido a que algunos peatones evitaban utilizar el puente por razones de seguridad y optaban por cruzar directamente la vía entre los vehículos en circulación.

Con esta intervención, el MOP busca contribuir a la recuperación de espacios públicos y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura destinada al tránsito peatonal, en beneficio de quienes utilizan diariamente esta zona.