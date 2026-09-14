Realizan recuperación de puente peatonal en la Avenida de los Mártires

Las labores tuvieron como objetivo recuperar las condiciones de la estructura y garantizar un tránsito más seguro para los peatones que utilizan este punto para cruzar la vía.

MOP recupera paso seguro en puente peatonal de la avenida de los Mártires / Ministerio de Obras Públicas
Danna Durán - Periodista
14 de septiembre 2026 - 17:11

Ciudad de Panamá/La División de Área Canalera y la División Metropolitana de Vialidad (Metrovial) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaron una jornada de limpieza y mantenimiento en el puente peatonal ubicado en la avenida de los Mártires, próximo a la rotonda del Instituto Nacional.

Las labores tuvieron como objetivo recuperar las condiciones de la estructura y garantizar un tránsito más seguro para los peatones que utilizan este punto para cruzar la vía.

Durante la jornada, las cuadrillas retiraron una gran cantidad de desechos y objetos acumulados que impedían el uso normal del puente. También realizaron trabajos de limpieza en la estructura, barandales y aceras, utilizando mangueras de alta presión para remover la suciedad acumulada.

Además, se efectuaron labores de mantenimiento de áreas verdes en espacios públicos y terrenos ubicados en las inmediaciones de la iglesia del sector.

Recuperan paso seguro en puente peatonal de la avenida de los Mártires
Recuperan paso seguro en puente peatonal de la avenida de los Mártires / MOP

Residentes del área habían expresado preocupación por la acumulación de desechos y la ocupación irregular del espacio, debido a que algunos peatones evitaban utilizar el puente por razones de seguridad y optaban por cruzar directamente la vía entre los vehículos en circulación.

Con esta intervención, el MOP busca contribuir a la recuperación de espacios públicos y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura destinada al tránsito peatonal, en beneficio de quienes utilizan diariamente esta zona.

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