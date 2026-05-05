MOP refuerza limpieza de drenajes en la capital para mitigar inundaciones

Entre las áreas más sensibles, por su cercanía al nivel del mar y alta demanda hídrica, figuran sectores como Bella Vista, Calle 42, Calle 44, en las inmediaciones del Hospital del Niño y Paitilla.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene en ejecución un programa permanente de limpieza y mantenimiento preventivo de drenajes pluviales y cauces en siete cuencas del área urbana de la Ciudad de Panamá, como parte de su estrategia para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la respuesta ante eventos climáticos.

La entidad reiteró que el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento eficiente de los sistemas pluviales, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a disponer adecuadamente los desechos sólidos. Según el MOP, la acumulación de basura, electrodomésticos y otros materiales en cunetas, ríos y drenajes obstruye el flujo del agua, aumentando el riesgo de anegaciones, situación que recientemente se evidenció en distintos puntos de la capital.

Durante 2025, el ministerio cumplió con la planificación establecida y, en lo que va de 2026, continúa reforzando estas acciones mediante operativos sostenidos, priorizando el mantenimiento en sectores vulnerables.

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El director nacional de Mantenimiento del MOP, Robby Rovira, destacó que estos trabajos se desarrollan de manera progresiva durante todo el año, lo que permite ampliar la capacidad operativa y reducir significativamente los riesgos de inundaciones en áreas urbanas.

Las labores han permitido intervenir zonas con alta sedimentación y puntos críticos que requerían atención urgente, con el objetivo de optimizar el flujo de las aguas pluviales, especialmente durante la temporada lluviosa.

Entre las áreas más sensibles, por su cercanía al nivel del mar y alta demanda hídrica, figuran sectores como Bella Vista, Calle 42, Calle 44, en las inmediaciones del Hospital del Niño y Paitilla, donde se han intensificado las intervenciones.

Asimismo, Rovira indicó que en corregimientos como Juan Díaz y Don Bosco se realizó una intervención integral en la quebrada La Gallinaza, contribuyendo a reducir afectaciones recurrentes en comunidades que por años habían solicitado soluciones.

De igual forma, se ejecutaron trabajos de dragado preventivo en puntos estratégicos como Puente del Rey, Panamá Viejo y el sector de Río Abajo.

Desde inicios de este año, el MOP ha intensificado los operativos de limpieza en importantes vías de la ciudad, entre ellas la Avenida Ascanio Arosemena, la Avenida Omar Torrijos Herrera y la Avenida Balboa, mediante el despliegue de cuadrillas especializadas y el uso de equipo vactor, tecnología de alta presión utilizada para remover y succionar desechos acumulados en el sistema de alcantarillado.