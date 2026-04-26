MOP suspende tránsito en puente de Caizán tras detectar daños estructurales en las vigas

Así mismo, el MOP exhorta a los conductores a atender las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas en el sitio a fin de prevenir accidentes que lamentar.

Chiriquí/Luego de una inspección realizada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que determinó que el puente en Paso Álvarez, ubicado en la comunidad de Caizán, distrito de Renacimiento, debía permanecer cerrado como medida preventiva, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) validó el informe técnico de Sinaproc e informó que el mismo permanecerá cerrado de forma temporal.

La medida obedece a daños detectados en las vigas de su estructura, por lo que desde hace más de 24 horas el tránsito vehicular ha quedado suspendido en este punto.

De acuerdo con el MOP, el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso.

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Según el informe, personal técnico del MOP, en coordinación con otras entidades, realizó las evaluaciones correspondientes para determinar las reparaciones necesarias y el tiempo estimado de cierre.

Durante este período, se recomienda a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas, como:

Caizán, Monte Lirio y Río Sereno

Monte Lirio – Santa Clara, hacia la ruta Río Sereno – Volcán

Caizán hacia Volcán y Río Sereno

Caizán – Dominical, hacia San Andrés.

Para garantizar que se respete este cierre, el área contará con señalización provisional para orientar y controlar el tránsito vehicular.

Así mismo, el MOP exhorta a los conductores a atender las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas en el sitio a fin de prevenir accidentes que lamentar.

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