Anuncian ampliación del puente sobre el río Gariché para impulsar la producción

La obra no solo contempla la rehabilitación del puente, ya que también se prevé la realización de un estudio posterior para mejorar la capa asfáltica de la vía, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de tránsito en el área.

Chiriquí/Las comunidades de Santa Marta, San Andrés y el distrito de Renacimiento ven más cerca una mejora en su conectividad con el anuncio de la rehabilitación y ampliación del puente sobre el río Gariché, una obra que busca facilitar el tránsito en una de las rutas clave para la producción agrícola en la provincia de Chiriquí.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas en coordinación con los gobiernos locales de Bugaba y Renacimiento, contempla la construcción de un puente de dos carriles, lo que permitirá una circulación más fluida para quienes dependen de esta vía para transportar sus productos hacia los mercados de provincias centrales y la ciudad de Panamá.

Desde el MOP explicaron que se trata de una intervención prioritaria en una zona donde los caminos de producción son fundamentales para la economía local. “Entendemos las preocupaciones de los caminos y hemos hecho lo mejor posible y hoy los alcaldes y varios representantes hemos hablado del tema explicando la rehabilitación del puente. Es una vía importantísima de los caminos de producción de la provincia”, indicó el funcionario.

La obra no solo contempla la rehabilitación del puente, ya que también se prevé la realización de un estudio posterior para mejorar la capa asfáltica de la vía, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de tránsito en el área.

Entre los productores de Renacimiento, la noticia ha sido recibida con optimismo, al considerar que el puente es una infraestructura clave para su actividad diaria. “Son distritos que producen de todo”, señalaron, al destacar la importancia del apoyo para fortalecer el traslado de sus cosechas.

El financiamiento del proyecto será asumido por el Ministerio de Obras Públicas, con el respaldo de las juntas comunales de los sectores involucrados.

La obra representa una oportunidad para mejorar las condiciones de movilidad en una zona productiva, donde el acceso a los mercados depende en gran medida del estado de sus vías y estructuras de conexión.

Con información de Demetrio Ábrego.