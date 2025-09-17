MOP recibe $20 millones para proyectos, defiende plan ‘Tapahuecos’ y confirma que no habrá presupuesto para puentes modulares en 2026

Los diputados cuestionaron que no hubiese dinero para los puentes modulares.

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este martes un traslado de partidas por 20 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para financiar proyectos como el Remigio Rojas, la rehabilitación de la vía Centenario, el plan de emergencia ambiental y el programa Tapahuecos, que se ejecuta a nivel nacional.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que este programa se desarrolla bajo un procedimiento excepcional que permite respuestas rápidas a las comunidades.

Los programas tapahuecos son con metodología de procedimiento excepcional porque tienen que impactar rápidamente a la comunidad. El próximo programa lo vamos a desarrollar en 13 lugares y vamos a impactar entre 1.2 y 1.5 millones de personas. Vamos a crear cerca de 6,000 empleos rápidamente entre directos e indirectos”, indicó el funcionario.

El mecanismo contempla que el contratista, una vez adjudicado, reciba la autorización para iniciar los trabajos de inmediato, utilizando sus propios recursos, y solo al concluir las obras se formaliza el pago por parte del Estado.

Presupuesto sustentado para 2026

Durante la misma comparecencia, Andrade sustentó el presupuesto del MOP para la vigencia fiscal 2026. La entidad había solicitado 1,457 millones de dólares (104.7 millones para funcionamiento y 1,352.3 millones para inversiones), pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de 715 millones de dólares.

De este monto, 40.3 millones se destinarían a funcionamiento y 674 millones a inversiones, de los cuales 300 millones —casi la mitad— se concentrarían en el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Habíamos solicitado al mes 1,457 millones de dólares, sin embargo, pues son 715 lo que se le ha recomendado”, señaló Andrade, quien pidió a la comisión recomendar al MEF una reconsideración de al menos 27 millones de dólares adicionales, principalmente para construcción y rehabilitación de carreteras, áreas donde el recorte fue más drástico.

Puentes modulares sin presupuesto

Ante preguntas de los diputados, el ministro fue categórico al responder que los puentes modulares no cuentan con ningún presupuesto asignado para 2026.

Con información de María De Gracia.