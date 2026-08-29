Moradores en Bocas del Toro piden mayor seguridad en puente peatonal

El llamado se realiza desde Finca 66, donde los moradores esperan una respuesta de las autoridades competentes.

Moradores del corregimiento de Finca 66, en la provincia de Bocas del Toro, solicitan a las autoridades reforzar la seguridad en el puente peatonal de esta comunidad. Según denuncian los residentes, el lugar se ha convertido en refugio para personas en situación de calle, donde además se registra el consumo de bebidas alcohólicas y presuntas sustancias ilícitas.

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La situación genera preocupación entre los moradores, especialmente porque el puente es utilizado diariamente por estudiantes y residentes para trasladarse por la comunidad.

Los vecinos aseguran que temen convertirse en víctimas de robos u otros hechos delictivos al utilizar este paso peatonal. Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades para incrementar la vigilancia y garantizar condiciones de seguridad para quienes utilizan el puente diariamente.

Los residentes esperan que se adopten medidas que permitan recuperar este espacio y evitar que continúe siendo utilizado para actividades que representen un riesgo para la comunidad.