Moradores de Villa Lucre piden mantener área verde prometida como parque ecológico

Los moradores señalaron que, cuando adquirieron sus viviendas en la urbanización, se les prometió que el área sería un espacio verde para el disfrute de la comunidad.

Ciudad de Panamá/Residentes de Villa Lucre sostuvieron una reunión con la alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, para exponer su preocupación por el futuro de un terreno que, aseguran, originalmente fue destinado a un parque ecológico y que ahora estaría siendo utilizado para otros proyectos.

Los moradores señalaron que, cuando adquirieron sus viviendas en la urbanización, se les prometió que el área sería un espacio verde para el disfrute de la comunidad. Sin embargo, afirman que el terreno ha sido fraccionado y parte de este se destinaría a la construcción de una estación de la Policía Nacional, mientras que otra porción sería utilizada para un proyecto privado impulsado por la promotora.

Además, expresaron preocupación por los deslizamientos de tierra registrados en el área, situación que, aseguran, representa un riesgo para las viviendas cercanas.

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"Primero era un parque ecológico para beneficio de toda la comunidad y luego resulta que es para el desarrollo de un proyecto privado. Este terreno ha tenido desprendimiento de rocas porque la pendiente es inestable, según informes del Sinaproc y del Departamento de Geociencias, que recomendaron realizar trabajos de mitigación. Lo que ha hecho la promotora para avanzar con su proyecto es agregar la parte que está en riesgo para que, al tramitar el estudio de impacto ambiental, aparezca como otra finca", denunció uno de los residentes.

Por su parte, la alcaldesa Irma Hernández explicó que una parte del terreno fue traspasada a la Policía Nacional en noviembre del año pasado con la intención de evaluar un posible desarrollo futuro.

"Se hizo un traspaso de una parte de este terreno en noviembre del año pasado a la Policía Nacional. Esto con la intención de construir una instalación en ese espacio. Hoy se citó a la comunidad para realizar la consulta y que los residentes puedan expresar si están a favor o en contra de esa construcción", indicó.

Los moradores reiteraron que su principal petición es que se respete el uso original del terreno como parque ecológico y que se atiendan los riesgos geológicos antes de autorizar cualquier desarrollo en el área.

Con información de Yenny Caballero