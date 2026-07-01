Ifarhu acelera pagos de auxilios económicos a estudiantes de medicina y en el extranjero

El Ifarhu avanza en un proceso de modernización con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) avanza en un proceso de modernización con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional, agilizar los pagos pendientes y evitar que se repitan irregularidades registradas en administraciones anteriores.

Así lo aseguró el director de la entidad, Carlos Godoy, quien explicó que uno de los principales retos de la actual gestión es atender los casos de auxilios económicos que permanecen pendientes.

"Más que todo, la institución se está modernizando, tratando de mostrar transparencia y poder honrar compromisos de gestiones anteriores. Tenemos una situación con los casos de auxilios, que son alrededor de 2,330. El desembolso que debemos realizar durante esta gestión supera los 15.7 millones de dólares correspondientes a 2026, pero estamos trabajando día a día para resolver, principalmente, los casos de estudiantes de Medicina y de quienes cursan estudios en el extranjero", indicó.

Godoy detalló que actualmente se encuentran depurando información y actualizando expedientes, ya que estos documentos son indispensables para autorizar los desembolsos.

En cuanto a la situación financiera del Ifarhu, el funcionario afirmó que la entidad ha logrado estabilizar sus recursos.

"Ya hemos tenido un respiro porque los recursos están encaminados en función de los programas que hemos venido ejecutando. Consideramos que deben alcanzar para cubrir todas las necesidades", manifestó.

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Durante la entrevista, el director también fue consultado sobre la mora en los pagos a estudiantes y el impacto que tuvieron las irregularidades ocurridas en años anteriores, cuando se reportó la pérdida de cheques y tarjetas destinadas a los beneficiarios.

Al respecto, señaló que la institución ha reforzado los controles internos para evitar que situaciones similares vuelvan a registrarse.

"Estamos tomando todas las precauciones y estableciendo controles internos que no nos permitan repetir casos del pasado. Por esa razón, las tarjetas del Pase-U se están entregando directamente a los acudientes, con un acompañamiento de la Caja de Ahorros, para evitar que permanezcan en las instalaciones del Ifarhu y garantizar que lleguen a los verdaderos beneficiarios", explicó.

Como parte del proceso de modernización, Godoy indicó que el Ifarhu busca dejar atrás el sistema de emisión masiva de cheques, que representaba un importante reto operativo para la institución.

"Este cambio nos permitirá eliminar la emisión de más de un millón de cheques que se confeccionaban trimestralmente y reemplazarlos por cerca de 500 mil tarjetas. Ya el proceso está en marcha; lo que resta es completar la entrega, para lo cual iniciaremos un acompañamiento con la Caja de Ahorros la próxima semana en la provincia de Los Santos y posteriormente se extenderá al resto del país", precisó.

El director agregó que, como parte de la transformación digital, la Caja de Ahorros desarrolla una aplicación que permitirá a los beneficiarios utilizar una tarjeta digital, herramienta que estará disponible a nivel nacional una vez concluya su implementación.