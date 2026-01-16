Movimiento portuario de contenedores en Panamá crece 3.6 % en 2025

Según las autoridades, los resultados de 2025 evidencian la solidez del sector portuario, impulsada por el aumento en la demanda de servicios, la conectividad logística y el papel estratégico del país en las cadenas de suministro globales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El movimiento portuario de contenedores en Panamá registró un crecimiento de 3.6% durante 2025, al movilizar 9.9 millones de TEUs, en comparación con el año anterior, reflejando un desempeño positivo del sistema portuario nacional y su relevancia estratégica para el comercio marítimo regional.

Las cifras reportadas por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (Dgpima) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) revelan que el comportamiento por terminal mostró resultados mixtos, con avances significativos en varias instalaciones clave del país, tal como se describe en el cuadro a continuación.

En términos generales, los resultados de 2025 evidencian la solidez del sector portuario, impulsada por el aumento en la demanda de servicios, la conectividad logística y el papel estratégico del país en las cadenas de suministro globales.

Al respecto, Max Florez, director general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, destacó que: “También observamos un aumento en el reposicionamiento de contenedores vacíos, lo que reafirma la importancia del hub panameño como un punto estratégico para la redistribución de equipos en la región.”

Este comportamiento confirma el papel de Panamá como plataforma logística de referencia en América, capaz de adaptarse a las dinámicas del comercio internacional y de sostener su competitividad en un entorno global cambiante.