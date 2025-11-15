Dos muertos por colisión frontal en Rincón de Gualaca, Chiriquí

La cifra de víctimas por accidentes de tránsito en esta provincia se elev a 49.

David, Chiriquí/Dos personas murieron en la provincia de Chiriquí, luego de la colisión frontal entro dos autos en Rincón de Gualaca.

El hecho se dio durante la madrugada de este sábado 15 de noviembre.

Se trata de las víctimas 48 y 49 por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí.

Según las autoridades, aparentemente la velocidad en medio de la lluvia fue la causa de este accidente.

Personal de Operaciones de Tránsito informó que las personas fueron trasladadas al Hospital Regional Rafael Hernández de la ciudad de David, donde fallecieron posteriormente.

Las autoridades piden a los conductores disminuir la velocidad cuando están al volante. En tanto, se realizan las investigaciones pertinentes.

