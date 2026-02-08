Mujer muere atropellada en la vía Roberto F. Chiari en Arraiján después de bajarse de su auto tras sufrir un choque

En lo que va del año, el distrito de Arraiján contabiliza cuatro víctimas fatales por accidentes de tránsito.

Una mujer de 25 años falleció la madrugada de este domingo luego de ser atropellada tras una colisión entre dos vehículos, registrada alrededor de las 4:30 a.m. en la avenida Roberto F. Chiari, en Panamá Oeste, con dirección al interior del país.

De acuerdo con informes preliminares, la joven descendió de uno de los autos involucrados en el choque y, en ese momento, fue impactada por un tercer vehículo, cuyo conductor no logró frenar a tiempo, lanzándola a varios metros del punto del accidente, causándole la muerte de forma instantánea.

El conductor del automóvil implicado en el atropello, un hombre de 29 años, fue aprehendido por las autoridades y quedó a órdenes del Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones de tránsito para deslindar responsabilidades por este nuevo hecho fatal en la vía.

Las autoridades recordaron que la avenida Roberto F. Chiari es un tramo donde se han registrado accidentes de tránsito con víctimas fatales en ocasiones anteriores, lo que la convierte en una zona de alto riesgo vial, especialmente durante la madrugada.

Ante este escenario, agentes de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) informaron que reforzarán los operativos de fiscalización por exceso de velocidad, tanto en esta avenida como en la autopista hacia La Chorrera, debido a reiteradas infracciones detectadas en estos corredores.

Las autoridades reiteraron que en carreteras multicarril el límite de velocidad permitido es de 80 kilómetros por hora, según la normativa de tránsito vigente, e hicieron un llamado a la conducción responsable para evitar más pérdidas humanas.

En lo que va del periodo reportado, el distrito de Arraiján contabiliza cuatro víctimas fatales por accidentes de tránsito, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades de seguridad vial en Panamá Oeste.