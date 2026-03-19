Mujeres en el crimen: de 'mulas' a líderes dentro de organizaciones delictivas en Panamá

De acuerdo con estadísticas oficiales, el 70% de las mujeres detenidas en Panamá está relacionado con delitos de drogas, muchas veces desempeñando roles logísticos secundarios o como transporte de sustancias ilícitas.

Panamá/Los centros carcelarios del país albergan a unas 900 mujeres, detenidas por su participación en delitos como homicidio, robos, afiliación a pandillas, hurtos agravados y secuestros. Muchas de ellas son jóvenes entre 18 y 35 años, lo que ha encendido las alertas entre especialistas sobre el creciente papel de la mujer dentro de estructuras criminales.

Lejos de los roles tradicionales, algunas han pasado de ser “mulas” o parejas de líderes de bandas a ocupar posiciones de mando dentro de estas organizaciones. Así lo explica el criminólogo de la Universidad de Panamá, Tilsio Castillo, quien detalla el nivel de jerarquía que pueden alcanzar.

La mujer dentro de un engranaje criminal tiene un estatus que se llamaría ser la ‘patrona’, que tiene un nivel de jerarquía dentro de la pandilla y por lo tanto se convierte en testaferro, en custodio, en una figura clave en una organización criminal”.

En las calles, el delito más frecuente asociado a mujeres es el hurto. Registros de cámaras de vigilancia muestran grupos organizados que operan en distintos puntos de la ciudad, utilizando métodos de distracción para despojar a sus víctimas de pertenencias. Un agente de la Policía Nacional explicó cómo actúan estas bandas.

Hemos podido detectar que en su mayoría los grupos están conformados por mujeres que se dedican a esto y han creado de esto un modus operandi, utilizando siempre el factor de distracción, la llamada de atención por la figura femenina. Sustraen bolsas, carteras”, dijo.

Este fenómeno también se replica en comercios, donde las pérdidas anuales por artículos robados alcanzan aproximadamente los 4 millones de dólares. Expertos advierten que la participación femenina en estos delitos es significativa.

Hay que entender cómo funcionan estas bandas criminales, realmente la presencia de las mujeres yo diría que es un 80% dentro de los ‘cancheros’ que vemos en las tiendas y principalmente son mujeres parte de bandas delincuenciales”, indicó un especialista.

Además, algunas mujeres han sido vinculadas recientemente a delitos de mayor gravedad, como casos de abuso sexual y homicidio.

En Chitré, Herrera, una mujer fue señalada por un delito contra la libertad e integridad sexual, mientras que otra joven de 27 años fue deportada por su presunta vinculación con un triple homicidio en Tocumen.

De acuerdo con estadísticas oficiales, el 70% de las mujeres detenidas en Panamá está relacionado con delitos de drogas, muchas veces desempeñando roles logísticos secundarios o como transporte de sustancias ilícitas.

A pesar de este panorama, los expertos coinciden en que la participación femenina en el delito aún es menor en comparación con la de los hombres, aunque su rol dentro de estas estructuras continúa evolucionando.

Con información de Hellen Concepción.