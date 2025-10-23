Mulino anuncia la creación del Instituto de Fomento Agropecuario

El nuevo instituto reemplazará al BDA y estará enfocado en apoyar de manera responsable al micro y pequeño productor agrícola del país.

Santiago de Veraguas/El Presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en la ciudad de Santiago de Veraguas la creación del Instituto de Fomento Agropecuario, una nueva entidad que buscará apoyar financieramente a los micro y pequeños productores agrícolas del país, reemplazando la estructura del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), calificada como ineficiente.

Mulino destacó que el objetivo es pasar de una institución que despilfarraba recursos públicos a una que respalde de forma responsable al pequeño productor. El nuevo instituto contará con el respaldo del Banco Nacional de Panamá (BNP), encargado de evaluar las operaciones del BDA, el cual mantiene más de 200 millones de dólares en pérdidas, 164 millones en activos deteriorados y 60 millones en cuentas incobrables.

El gerente general del BNP, Javier Carrizo, calificó al BDA como una estructura deficiente y con operaciones sostenidas en pérdidas. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, subrayó que “por primera vez se estará creando un instituto dedicado a cuidar al micro y pequeño productor, como debe ser”.

Durante el evento, el Presidente Mulino entregó apoyos financieros a micro y pequeños productores del sector agrícola de Veraguas, en cumplimiento de uno de los principales objetivos de su plan de gobierno. En total, se otorgaron 41 préstamos por un monto de B/.793,599.00 a través del BDA, con el apoyo del BNP.

Los fondos están destinados a fortalecer las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, apícolas y de maquinaria, impulsando la productividad y sostenibilidad de los productores veragüenses.

De manera paralela, el BDA informó que liquida préstamos por B/.7.3 millones a micro y pequeños productores de todo el país, reafirmando el compromiso del Gobierno con la reactivación del sector agropecuario.

El presidente Mulino reiteró que su administración continuará fortaleciendo el rol del Estado como motor financiero del campo, promoviendo la autosuficiencia alimentaria, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades rurales.