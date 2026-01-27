Mulino condecora a secretario general de la Aladi por su aporte a la integración regional

Durante la ceremonia, el mandatario expresó su satisfacción por honrar a Abreu, con quien mantiene una relación de trabajo desde la etapa en la que ambos ocuparon el cargo de cancilleres.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este martes la Condecoración Nacional de la Orden General José de Fábrega, en el grado de Gran Cruz, al secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y excanciller de Uruguay, Sergio Enrique Abreu Bonilla. La distinción fue otorgada mediante el Decreto Ejecutivo No. 5 del 27 de enero de 2026.

El acto oficial se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde se destacó que la condecoración reconoce los méritos de Abreu y su aporte al fortalecimiento de la integración latinoamericana y la cooperación regional.

Durante la ceremonia, el mandatario expresó su satisfacción por honrar a Abreu, con quien mantiene una relación de trabajo desde la etapa en la que ambos ocuparon el cargo de cancilleres. Mulino subrayó que, en la actualidad, continúan impulsando esfuerzos conjuntos desde la ALADI y en el marco del interés de Panamá por integrarse al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Mulino reiteró que Panamá está dando pasos firmes hacia una mayor integración con América del Sur, promoviendo el diálogo regional a través de espacios multilaterales como el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrollará en la capital panameña los días miércoles 28 y jueves 29 de enero, con la participación de líderes y mandatarios de la región.

Por su parte, Sergio Enrique Abreu agradeció la distinción y el recibimiento brindado por Panamá, al tiempo que destacó la relevancia del foro económico en el actual contexto internacional. Señaló que, pese a su tamaño geográfico, Panamá y Uruguay desempeñan roles estratégicos en la región.

Abreu subrayó la vocación histórica de Panamá como punto de unión y conexión entre países, compromiso que, a su juicio, sigue plenamente vigente en los procesos de integración regional.

Finalmente, el secretario general de la ALADI auguró éxitos a Panamá en la organización del Foro Económico Internacional y en sus esfuerzos por consolidarse como un actor clave en la articulación regional.