Mulino reafirma alianza estratégica con EEUU, pide no involucrar a Panamá en tensiones con China

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó este jueves que Estados Unidos es el socio estratégico número uno de Panamá, y pidió no arrastrar al país a disputas geopolíticas entre potencias, al ser consultado por la situación del monumento chino ubicado en el mirador del puente de las Américas, en el distrito de Arraiján.

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino respondió a la inquietud de la Comunidad China en Panamá por la posible exclusión del obelisco y el arco chino en el nuevo proyecto de remodelación del mirador, impulsado por la alcaldía del distrito. La comunidad ha expresado su preocupación porque el convenio relacionado con el monumento no ha sido renovado.

“No tengo nada que ver con eso”, dijo de forma tajante el mandatario, al aclarar que se trata de un asunto municipal. “Eso depende de la alcaldía y del gobierno local de Arraiján, no del gobierno central”, remarcó.

Mulino consideró “una exageración” vincular el monumento con tensiones entre China y Estados Unidos. “Se cree que ese mirador tiene algo que ver con el tema China–Estados Unidos. Yo creo que ya eso es estirar demasiado la soga, hasta ridículamente”, afirmó.

En ese contexto, el presidente fue enfático: “Nuestro socio número uno estratégico en múltiples facetas son los Estados Unidos. Tenemos relaciones con China, pero nuestro socio estratégico comercial, en materia de seguridad, turismo, visados, migración, etc., es y será Estados Unidos. Eso no le quepa la menor duda”.

También reveló que esta postura ha sido comunicada directamente a autoridades internacionales que han visitado el país: “Los líos que yo tengo con China son entre ellos dos, no con Panamá. Y por favor, no jalemos a Panamá a un problema de dos gigantes que no nos toca en lo absoluto”.

No obstante, Mulino expresó su simpatía por la permanencia del monumento: “Sería una gran lástima que ese bonito spot se pierda por locuras o rigideces procedimentales. Yo creo que debe renovarse, pero ese es el criterio de alguien que admira el lugar”.

El mandatario también destacó la importancia de la comunidad china en Panamá: “Tenemos una comunidad china importantísima desde el siglo antepasado, con la que nos llevamos muy bien. No son un problema de nada, al contrario. Son gente muy trabajadora, que respeta la ley, invierte, paga impuestos y son grandes en Panamá”.