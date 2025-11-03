Mulino recibe al presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz y refuerzan vínculos bilaterales

Paz también dedicó un momento para recordar su vínculo personal con Panamá, país donde vivió durante su exilio político.

En el marco de la celebración de la gesta independentista del 3 de noviembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en una reunión bilateral que concluyó con un firme compromiso de fortalecer los lazos económicos y diplomáticos entre ambos países.

Durante el encuentro, el mandatario boliviano electo, quien asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, elogió el modelo económico panameño, al que calificó como “un ejemplo exitoso para seguir”, y destacó que Panamá jugará una “pieza importante” en la nueva etapa de desarrollo que inicia Bolivia.

“Queremos poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, y creo que Panamá es un buen ejemplo de cómo hacerlo: Panamá en el mundo y el mundo en Panamá”, expresó Paz al término de la reunión.

Tanto Mulino como Paz reafirmaron su interés en estrechar la cooperación bilateral y aprovechar los nuevos espacios de integración regional, tras la reciente incorporación de ambos países como miembros plenos del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque que representa la quinta economía más grande del mundo.

El presidente electo boliviano manifestó que su visita oficial a Panamá busca sostener diversas reuniones clave para atender las necesidades de la población de su país y construir alianzas estratégicas con el sector económico panameño. Asimismo, confirmó su participación en el Foro Económico de Panamá, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, previsto para enero de 2026.

Paz también dedicó un momento para recordar su vínculo personal con Panamá, país donde vivió durante su exilio político. “Para mí es una alegría estar en Panamá, un país que siento como mi hogar porque aquí estuvimos exiliados tres años. Panamá nos dio cobijo y nos trató de forma excepcional. Es un grato recuerdo volver a estar aquí”, expresó con emoción.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad, reafirmando la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación, en un contexto de integración regional y proyección internacional compartida.