Museo del Canal cobra vida con historias inmersivas y teatralizadas

El emblemático Museo del Canal Interoceánico de Panamá, ubicado en el Casco Antiguo de Panamá, ha adoptado un formato más inmersivo con su nueva actividad: El Museo cobra vida. Esta experiencia convierte el recorrido en una vivencia histórica gracias a presentaciones en vivo que recrean episodios clave de la memoria panameña.

Durante la actividad, visitantes disfrutaron de momentos emblemáticos como la recitación del poema “Al cerro Ancón” de la reconocida poeta Amelia Denis de Icaza, una dramatización del incidente de la tajada de sandía y una representación del intercambio comercial de siglos pasados en Panamá. Estas escenas son parte de los primeros bloques temáticos presentados en el recorrido.

Viaje teatral por la historia del Canal

La iniciativa ha sido bien recibida por niños, jóvenes y adultos, quienes valoraron el carácter narrativo y visual de las representaciones. Actores dieron vida a momentos trascendentales como la confección secreta de la bandera panameña, el ambiente previo a los incidentes del 9 de enero de 1964, y el papel de los medios de comunicación durante la recuperación total de la soberanía panameña.

Organizadores del programa—público y gratuito—afirmaron que esta experiencia permite conectar con la memoria colectiva de Panamá de manera accesible y vivencial, facilitando la comprensión de procesos históricos dentro de una institución clave en la preservación de nuestro pasado.

El Museo del Canal: patrimonio e innovación cultural

El Museo del Canal Interoceánico de Panamá fue inaugurado en 1997 en un edificio histórico que en 1874 funcionó como el Grand Hotel y posteriormente se convirtió en sede de la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique y luego de la Comisión del Canal de los Estados Unidos. Desde entonces, el museo ha tenido como misión rescatar, difundir y promover la memoria histórica del Canal de Panamá, con exposiciones permanentes que abarcan desde la construcción francesa y estadounidense hasta la transición hacia la administración panameña.

También ha reforzado su rol como espacio educativo y cultural, integrando exposiciones temporales, programas educativos, visitas guiadas y actividades participativas.

Nuevas actividades y sala por inaugurar

Los administradores del museo informaron que este evento “El Museo cobra vida” es solo el inicio. Próximamente se habilitará una nueva sala de exhibición y se ofrecerán más actividades abiertas al público, con el objetivo de hacer más dinámico el vínculo entre la historia canalera y los visitantes.