'Necesitamos seguridad inmediata en hospitales de San Miguelito', alerta el director regional de salud

Ciudad de Panamá, Panamá/La violencia que se traslada de las calles a los centros de atención médica encendió las alarmas en el distrito de San Miguelito. El director médico de la Región de Salud, Algis Torres, advirtió que varios centros operan en zonas de alto riesgo y requieren refuerzo inmediato de seguridad para proteger a pacientes y personal sanitario.

“Tenemos también el tema de Valle de Urracá, que es un centro sumamente peligroso; Cerro Batea, Veranillo y ahora que vamos a tener policentro 24-7. En todos estos lugares realmente necesitamos seguridad. El paciente viene a buscar atención y es una lástima que se encuentre con una balacera donde pierde la vida alguno de los que estén buscando atención. Necesitamos que las autoridades pongan atención a este tipo de actividades”, manifestó Torres.

Sus declaraciones surgen tras el violento episodio registrado en el Centro de Salud de Torrijos Carter, donde cámaras de videovigilancia captaron el momento en que individuos armados ingresaron al área de atención médica durante la noche, luego de que llegara un herido de bala que posteriormente falleció. De acuerdo con los reportes, presuntos miembros de un grupo rival irrumpieron con la intención de “rematar” a la víctima e intimidaron al personal médico para impedir la atención.

El hecho generó temor no solo entre médicos y enfermeras, sino también entre pacientes y familiares que se encontraban en el lugar. Algunos tuvieron que correr para resguardarse en medio de la balacera. Incluso una persona que llegaba en taxi quedó atrapada en el fuego cruzado y buscó refugio para proteger su vida.

Desde la Dirección Regional de Salud de San Miguelito señalaron que la problemática no se limita a Torrijos Carter, sino que se repite en otros puntos considerados “zonas rojas”, donde enfrentamientos entre grupos rivales y pandillas ponen en riesgo la seguridad dentro y fuera de las instalaciones médicas.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, indicó que la institución mantiene apoyo a través de unidades presenciales y rondas policiales. “No solamente nos apoyamos con unidades que pueden estar ahí, sino también con rondas. Cada institución nos ha pedido ese apoyo. Tenemos, por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás, unidades permanentes y así mismo en otros lados. Tocará esperar la solicitud formal para verificar qué unidades podemos apoyar y en qué horarios”, explicó.

Mientras se evalúan nuevas solicitudes de refuerzo policial, la preocupación persiste entre quienes acuden a estos centros en busca de atención médica y terminan expuestos a la violencia derivada de disputas territoriales entre bandas. Las autoridades adelantaron que se gestionarán acciones adicionales para garantizar que los centros de salud, especialmente los que operan 24 horas, cuenten con mayor resguardo policial.

Con información de Meredith Serracín