Niña venezolana de 8 años fallece en naufragio de migrantes en Guna Yala

Los migrantes regresaban de México y otros países de Centroamérica con la intención de esquivar la peligrosa selva del Darién tras no poder ingresar a Estados Unidos.

Una niña de 8 años, de nacionalidad venezolana, perdió la vida en un trágico naufragio ocurrido en aguas cercanas a la comunidad de Mansucum, en la comarca Guna Yala. El accidente, registrado la noche del viernes 21 de febrero, involucró a una embarcación que transportaba a 21 personas, entre ellas 19 migrantes de origen colombiano y venezolano.

Te puede interesar: 🔗Embarcación con 19 migrantes colombianos y venezolanos naufraga en la comarca Guna Yala

Te puede interesar: 🔗Lo que se sabe del puente de deportaciones que creó Trump en Centroamérica

De acuerdo con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la tragedia se produjo en el contexto del flujo migratorio inverso, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia por parte de unidades de la Brigada Caribe.

El accidente ocurrió cuando tres embarcaciones partieron desde el Puerto de Llano Cartí con destino a La Miel, en Puerto Obaldía. Ante las malas condiciones del mar, dos de ellas suspendieron su trayecto, pero el maquinista de la embarcación ABDOM desoyó la advertencia y continuó con la travesía, lo que resultó en el naufragio.

Gracias a la rápida acción de los equipos de rescate, 20 personas fueron salvadas, sin embargo, se confirmó el fallecimiento de la menor de edad. Las autoridades brindan atención médica y asistencia humanitaria a los sobrevivientes, mientras que la Personería de Guna Yala realiza las diligencias correspondientes.

Los migrantes regresaban de México y otros países de Centroamérica por esa vía para esquivar la peligrosa selva del Darién, fronteriza Con Colombia, tras no poder entrar a Estados Unidos por las políticas de deportación del presidente Donald Trump.

"Qué más íbamos a hacer [que] regresarnos porque no podíamos seguir. Tenemos más de 15 días de estar en ese golpe, dando la vuelta desde México hasta acá y sacando plata de donde no hay para regresar", dijo en el puerto de Cartí un migrante venezolano, que prefirió no identificarse.

Tras la llegada de Trump al poder el pasado 20 de enero, cientos de migrantes sudamericanos han emprendido el camino de retorno pasando por albergues en varios países, en tramos a pie, en buses o en lanchas.

En un comunicado, Senafront lamentó profundamente la pérdida de la niña y expresó sus condolencias a la familia afectada. Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad en las rutas migratorias e hizo un llamado al cumplimiento de las normas de navegación para evitar futuras tragedias. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en la zona.