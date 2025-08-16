Una nueva muerte por dengue y más de 1,700 casos en San Miguelito

Los corregimientos más afectados son Belisario Frías, Belisario Porras y Arnulfo Arias Madrid, en comunidades como Santa Marta, Santa María del Sinaí, Torrijos Carter, Valle de Urraca, Santa Librada y San Isidro.

La Región de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito confirmó que, durante la semana epidemiológica #31 —del 27 de julio al 2 de agosto—, se registraron 1,709 casos de dengue, de los cuales 111 presentan signos de alarma, 7 son graves y 97 han requerido hospitalización. Además, se notificó una defunción por dengue grave.

En estas zonas, brigadas de salud realizan barridos y fumigaciones para contener la propagación del mosquito Aedes aegypti, según informó el médico epidemiólogo de la región, Jaime Sevillano.

La directora regional de salud, Yaviletsy Centella, alertó que los equipos enfrentan agresiones y daños a vehículos oficiales en algunas áreas de riesgo, lo que dificulta las labores de control. La funcionaria pidió a la comunidad colaborar con los trabajadores de salud, quienes están debidamente identificados con su carnet institucional y uniforme de control de vectores.

La víctima mortal

El Minsa precisó que la persona fallecida por dengue grave tenía factores de riesgo asociados a la edad avanzada y padecimientos cardiovasculares y renales.

La enfermera Yanina Rodríguez reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos, tapar tanques de agua, mantener patios limpios y acudir a los centros de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y malestar general.

“El dengue mata. La prevención está en tus manos. Con la llegada de las lluvias aumentan los casos: no bajemos la guardia”, enfatizó.