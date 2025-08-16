Julio se convierte en el mes con más homicidios, en la capital se cometen 4 de cada 10

Aunque el total nacional cayó 5% frente al mismo lapso de 2024 (de 349 a 333), hay territorios con alzas que preocupan.

ciudad de panamá/La violencia se tomó las calles en el mes de julio, siendo el más violento del año, superando a enero y mayo, que habían sobrepasado el umbral de los 50 asesinatos mensuales.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, el Ministerio Público (MP) registró 333 víctimas de homicidio en el país, con julio (59 casos) como el mes más letal del periodo, seguido de mayo (54) y enero (51).

Por territorio, la provincia de Panamá concentra la mayor proporción con 140 víctimas (42%), seguida por Colón (76; 22.8%) y el distrito de San Miguelito (63; 19%). Panamá Oeste reportó 28 y el resto de provincias se ubicó en cifras de un dígito: Coclé (6), Chiriquí (5), Veraguas (5), Darién (4), Bocas del Toro (3), Herrera (2) y Los Santos (1). Las comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y Guna Yala no registraron víctimas en el periodo.

Te puede interesar: Exigen justicia por muerte de Laritza Jiménez y sus bebés; familiares alegan que no fueron informados sobre bacteria

Zonas que encienden alarmas por aumento

Aunque el total nacional cayó 5% frente al mismo lapso de 2024 (de 349 a 333), hay territorios con alzas que preocupan:

San Miguelito subió 21% (de 52 a 63).

subió (de 52 a 63). La provincia de Panamá aumentó 7% (de 131 a 140).

aumentó (de 131 a 140). En contraste, varias provincias bajaron con fuerza: Chiriquí (-62%), Los Santos (-83%), Herrera (-50%) y Panamá Oeste (-20%), entre otras.

Quiénes son las víctimas

Las principales víctimas de la violencia en Panamá siguen siendo los hombres con 310 (93%) y 20 mujeres (6%); en 3 casos (1%) no se pudo determinar el sexo por el estado de los cuerpos. Por edad, el golpe principal está en jóvenes y adultos jóvenes:

18 a 24 años: 70 víctimas (21%)

25 a 29 años: 57 (17%)

30 a 34 años: 57 (17%)

También se registran 14 víctimas entre 15 y 17 años. En 10 casos no se pudo precisar la edad.

Las estadísticas del Ministerio Público también evidencian que en 9 de cada 10 homicidios se usó arma de fuego (90.1%); el resto corresponde, en menor proporción, a arma blanca (6.3%), asfixia mecánica y objetos contundentes. En 2.4% de los hechos no se determinó el medio.

Nota hecha con ayuda de la IA