Julio se convierte en el mes con más homicidios, en la capital se cometen 4 de cada 10

Aunque el total nacional cayó 5% frente al mismo lapso de 2024 (de 349 a 333), hay territorios con alzas que preocupan.

Policía investiga ola de violencia en San Miguelito tras varios homicidios en un fin de semana.
Policía investiga ola de violencia en San Miguelito tras varios homicidios en un fin de semana. / TVN Noticias

ciudad de panamá/La violencia se tomó las calles en el mes de julio, siendo el más violento del año, superando a enero y mayo, que habían sobrepasado el umbral de los 50 asesinatos mensuales.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, el Ministerio Público (MP) registró 333 víctimas de homicidio en el país, con julio (59 casos) como el mes más letal del periodo, seguido de mayo (54) y enero (51).

Por territorio, la provincia de Panamá concentra la mayor proporción con 140 víctimas (42%), seguida por Colón (76; 22.8%) y el distrito de San Miguelito (63; 19%). Panamá Oeste reportó 28 y el resto de provincias se ubicó en cifras de un dígito: Coclé (6), Chiriquí (5), Veraguas (5), Darién (4), Bocas del Toro (3), Herrera (2) y Los Santos (1). Las comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y Guna Yala no registraron víctimas en el periodo.

Zonas que encienden alarmas por aumento

Aunque el total nacional cayó 5% frente al mismo lapso de 2024 (de 349 a 333), hay territorios con alzas que preocupan:

  • San Miguelito subió 21% (de 52 a 63).
  • La provincia de Panamá aumentó 7% (de 131 a 140).
  • En contraste, varias provincias bajaron con fuerza: Chiriquí (-62%), Los Santos (-83%), Herrera (-50%) y Panamá Oeste (-20%), entre otras.

Quiénes son las víctimas

Las principales víctimas de la violencia en Panamá siguen siendo los hombres con 310 (93%) y 20 mujeres (6%); en 3 casos (1%) no se pudo determinar el sexo por el estado de los cuerpos. Por edad, el golpe principal está en jóvenes y adultos jóvenes:

  • 18 a 24 años: 70 víctimas (21%)
  • 25 a 29 años: 57 (17%)
  • 30 a 34 años: 57 (17%)
  • También se registran 14 víctimas entre 15 y 17 años. En 10 casos no se pudo precisar la edad.

Las estadísticas del Ministerio Público también evidencian que en 9 de cada 10 homicidios se usó arma de fuego (90.1%); el resto corresponde, en menor proporción, a arma blanca (6.3%), asfixia mecánica y objetos contundentes. En 2.4% de los hechos no se determinó el medio.

