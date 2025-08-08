Nueve armas incautadas y más de 150 aprehendidos en operativos en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 152 personas aprehendidas y nueve armas de fuego incautadas fue el resultado de las acciones de la Policía Nacional en las últimas 24 horas en todo el país, como parte del Plan Firmeza, según informaron este viernes 8 de agosto.

En las aprehensiones, 111 fueron por oficio, 12 por faltas administrativas, 18 en flagrancia y 11 por microtráfico.

Se realizaron 86 diligencias de allanamiento, se decomisaron dos paquetes con droga, 102 municiones, B/.95.00 en efectivo y se recuperaron cuatro vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 1,190 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 165 por exceso de velocidad, 62 por luces no adecuadas, nueve por embriaguez comprobada y 23 por licencias vencidas. También, 34 vehículos fueron removidos con grúas.

La entidad de seguridad también informó que, en un operativo en conjunto con el Ministerio Público, se ubicaron nueve envoltorios con presunta droga ocultos dentro de carteras de damas, en una empresa de envíos ubicada en el corregimiento de Parque Lefevre.

En esta diligencia de allanamiento y registro se logró localizar una caja de cartón de color amarillo que contenía 16 carteras de dama, y de estas, nueve presentaban alteraciones en su interior, permitiendo la detección de los envoltorios sellados al vacío con polvo blanco que se presume sea cocaína, que tenían como destino final el Reino Unido.

Las personas y las pruebas fueron puestas a órdenes de las autoridades pertinentes.